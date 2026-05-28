El Laboral Kutxa-Euskadi confirmó su equipo para el Giro de Italia Femenino; Paula Patiño quedó fuera de la lista

El equipo español Laboral Kutxa-Euskadi confirmó la nómina con la que afrontará uno de sus grandes retos de la temporada, el Giro d’Italia Women (2.WWT), que se disputará del 30 de mayo al 7 de junio con etapas que presentan un recorrido variado. La colombiana Paula Patiño quedó fuera de la lista.

La formación vasca, que estará bajo la dirección deportiva de Ion Lazkano, tendrá en la ‘corsa rosa femenina’, un bloque que combina velocistas y ciclistas todoterreno, con Naia Amondarain, Alice Arzuffi, Yuliia Biriukova, Sara Fiorin, Tiril Jorgensen, Cristina Tonetti y Marjolein van’t Geloof.

“Afrontamos este Giro de Italia con la máxima ilusión; para el Laboral Kutxa-Euskadi, estar en una carrera de tanto prestigio internacional ya es un hito, pero no nos conformamos solo con participar. Nuestro gran sueño y ambición en esta edición es pelear por ganar una etapa. Marjo, Sara y Cristina serán nuestras principales bazas para los sprints. Por otro lado, habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar Yulia, Tiril y Debora en la clasificación general”, dijo Lazkano, director deportivo del equipo.

El Giro d’Italia Women 2026 se disputa en el norte del país para acumular 1.177 kilómetros y 12.100 metros de desnivel. Las corredoras rápidas tendrán su oportunidad en las tres primeras jornadas. La lucha por el triunfo final se empezará a seleccionar en la cuarta, una cronoescalada a Nevegal, siete kilómetros finales al 8%.

Recorrido Giro d’Italia Women 2026

Sábado 30 de mayo – 1ª etapa: Cesenatico – Ravenna (139 km)

Domingo 31 de mayo – 2ª etapa: Roncade H-Farm – Caorle (156 km)

Lunes 1 de junio – 3ª etapa: Bibione – Buja (156 km)

Martes 2 de junio – 4ª etapa: Belluno – Nevegal (12,7 km)

Miércoles 3 de junio – 5ª etapa: Longarone – Sante Stefano di Cadore (146 km)

Jueves 4 de junio – 6ª etapa: Ala – Brescello (159 km)

Viernes 5 de junio – 7ª etapa: Sorbolo Mezzani – Salice Terme (159 km)

Sábado 6 de junio – 8ª etapa: Rivoli – Sestriere (105 km)

Domingo 7 de junio – 9ª etapa: Saluzzo – Saluzzo (145 km)

*Con Información Prensa Laboral Kutxa-Euskadi