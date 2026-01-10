Connect with us

Ruta

El chileno Felipe Pizarro sorprendió a los argentinos y ganó la jornada inaugural del Giro del Sol 2026

Publicado

Hace 2 horas

el

El joven chileno Felipe Pizarro ganó la primera etapa del Giro del Sol 2026.
Ruta

Jeisson Casallas reforzará al Hino One La Red Suzuki que será el primer equipo continental en la historia de Guatemala

Publicado

Hace 26 mins

el

10 enero, 2026

Por

El boyacense Jeisson Casallas, nuevo refuerzo del equipo chapín Hino One La Red Suzuki.
Ruta

Jordan Parra se une a las filas del equipo estadounidense Foundation Cycling New York City

Publicado

Hace 56 mins

el

10 enero, 2026

Por

El bogotano Jordan Parra, que se ha destacado en la modalidad de la pista, llega a reforzar al Team Foundation de Nueva York.
Ruta

Ciclo-Retro: inesperados retiros del ciclismo profesional antes de tiempo

Publicado

Hace 3 horas

el

10 enero, 2026

Por

El neerlandés Tom Dumoulin se retiró del ciclismo cuando tenía 31 años.
