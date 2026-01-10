Vuelta al Táchira 2026: Enmanuel Viloria gana la segunda etapa y se pone líder

En un final lleno de emociones, Emmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) sorprendió desde la fuga y ganó la segunda etapa de la Vuelta al Táchira 2026 con un tiempo de 5:13:08″, luego de recorrer 214,6 kilómetros entre las ciudades de Socopó y San Cristóbal.

El corredor trujillano fue el más fuerte de los fugados, superando por más de dos minutos al ecuatoriano Brayan Obando (GW Erco SportFitness). Tercero entró el venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga).

En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue Brandon Vega (GW Erco SportFitness) en la 7° casilla a 2:51 del ganador, mientras que Camilo Gómez (GW Erco SportFitness) entró en el puesto 15° a 4:57 de Viloria.

Con relación a la clasificación general, el venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Táchira) le cedió el liderato a su compatriota Emmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up).

El giro tachirense continuará este domingo con la tercera etapa, un circuito ondulado en San Cristóbal de 115,2 kilómetros, en un final picando ligeramente hacia arriba.

Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)

Resultados Etapa 2 | Socopó – San Cristóbal (214,6 km)