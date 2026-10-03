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Nil Gimeno logra su primera victoria como profesional en la penúltima etapa del Tour de Langkawi
Hay victorias que llegan al final de una larga espera y Nil Gimeno encontró la suya en la séptima etapa del Tour de Langkawi 2026, tras ser el más fuerte de la escapada y batir al resto de fugados en el sprint, luego de recorrer 158,9 kilómetros entre la ciudad de Melaka y la localidad de Batu Pahat.
La penúltima jornada de la carrera asiática tuvo un arranque muy nervioso donde el Equipo Kern Pharma se mostró muy activo. La recompensa llegó con Gimeno, quien logró filtrarse en un corte de siete pedalistas que logró una ventaja cercana a los cuatro minutos sobre el pelotón.
Con el paso de los kilómetros, los escapados lograron mantener el pulso con el grupo principal, llegando al último tercio de la jornada con una ajustada ventaja para soñar con la victoria. La fuga se fue seleccionando progresivamente, con Nil Gimeno resistiendo en cabeza junto a otros tres corredores.
A partir de ese momento, el cuarteto puntero exprimió sus fuerzas para llegar a la definición con la renta suficiente para jugarse el triunfo. Nil, midiendo la distancia a la perfección, hizo gala de su buena punta de velocidad para lograr la victoria y estrenar su casillero como ciclista profesional.
“Sabía que sería muy complicado pelear por la victoria desde la escapada en un terreno tan rápido, pero no he querido dejar escapar la oportunidad. Nos hemos entendido bien durante todo el día y a falta de 20 kilómetros he empezado a creerme que podíamos disputar el triunfo. Desde ese momento no me he dejado nada en los relevos, he dejado la mente en blanco hasta llegar al sprint”, explicó Gimeno.
En cuanto a los cuatro colombianos en competencia, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: Edward Cruz (Bardiani CSF Faizanè) 59°, Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) 73°, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 76° y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) 85°.
Con relación a la clasificación general individual todo siguió igual, con el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) en la primera posición. El podio parcial lo completan dos españoles del Caja Rural-Seguros RGA: Abel Balderstone y Jan Castellón.
La prestigiosa carrera asiática concluirá este domingo con la octava y última etapa, una jornada ondulada de 158,9 kilómetros entre la localidad de Muar y la ciudad de Putrajaya, en el centro oeste de la Malasia peninsular, donde conoceremos al sucesor del francés Joris Delbove, campeón el año pasado.
Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 7 | Melaka – Batu Pahat (158,9 km)
|1
|Gimeno Nil
|Equipo Kern Pharma
|3:12:33
|2
|Aparicio Mario
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|3
|Stepanov Andrei
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|m.t.
|4
|van Engelen Adne
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|5
|Pickrell Riley
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:33
|6
|Malucelli Matteo
|XDS Astana Team
|0:33
|7
|van Rees Christiaan
|Team Picnic PostNL
|0:33
|8
|Cettolin Filippo
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:33
|9
|Van Den Boer Seppe
|Tudor Pro Cycling Team
|0:33
|59
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|0:33
|73
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:33
|76
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|0:33
|85
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|0:33
Clasificación General Individual
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|24:51:45
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:26
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:42
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:20
|5
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:37
|6
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:55
|7
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|2:56
|8
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|2:58
|9
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|3:25
|10
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|3:30
|27
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|11:44
|28
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|11:49
|34
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|13:45
|95
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:02:01
Ruta
Tour de Langkawi 2026: así quedaron los cuatro colombianos en la general a un día del final
El Tour de Langkawi 2026, en el que compiten 4 pedalistas colombianos, vivió su séptima etapa, que se disputó entre la ciudad de Melaka y la localidad de Batu Pahat, con un recorrido de 158,9 kilómetros, que tuvo como ganador al español Nil Gimeno (Equipo Kern Pharma).
Transcurridas siete jornadas de la prestigiosa ronda malaya, el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) se mantuvo como el mejor colombiano, pero ahora en el puesto 27° de la general, que es liderada por el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera asiática, luego de siete días de competencia y a falta de un día para el final
Los Colombianos en la Clasificación General
|27
|26
|▼1
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|11:44
|28
|28
|–
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|11:48
|34
|34
|–
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|13:45
|95
|96
|▲1
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:02:01
Ruta
Clásico RCN Sistecrédito 2026: reveladas las plantillas de las 17 escuadras participantes
Serán 17 equipos y 162 ciclistas los que afrontarán las nueve etapas del Clásico RCN Sistecrédito 2026, que se disputará entre el 17 y el 25 de octubre.
El actual campeón, Diego Camargo, encabezará al Team Medellín EPM en la defensa del título 2025. El corredor contará con el respaldo de una experimentada formación en la que aparecen figuras como Óscar Sevilla, Walter Vargas, Robigzon Oyola y Daniel Méndez, entre otros.
Pero el campeón no estará solo en la disputa por el protagonismo. El Team Sistecrédito, subcampeón de la pasada edición, volverá a la carretera con Edgar Pinzón y Wilson Peña, como dos de sus principales referentes. El NU Colombia pondrá en carrera a corredores de la experiencia de Rodrigo Contreras y Javier Jamaica, mientras que el Orgullo Paisa tendrá entre sus cartas a Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN en una edición anterior, y Yeison Reyes.
A este grupo se suman Sergio Henao, Sebastián Henao, Alejandro Osorio, Bernardo Suaza, Juan Diego Alba, Andrés Camilo Ardila y muchos otros corredores que llegan con objetivos particulares y con la posibilidad de convertirse en protagonistas durante las nueve jornadas.
Uno de los aspectos importantes de la edición 2026 será nuevamente la participación de los corredores de la categoría sub-23. La reglamentación vigente establece la obligación de alinear dos deportistas de esta categoría, mientras algunas escuadras han decidido apostar por un número mayor de jóvenes como parte de sus procesos de formación y renovación del ciclismo colombiano.
LOS 17 EQUIPOS Y SUS NÓMINAS OFICIALES
|TEAM MEDELLÍN EPM
|TEAM SISTECRÉDITO
|1. Diego Andrés Camargo Pineda
|11. Wilson Stiven Peña Molano
|2. Óscar Miguel Sevilla Rivera
|12. Édgar Andrés Pinzón Villalba
|3. Daniel Alejandro Méndez
|13. Sebastián Alexander Castaño Muñoz
|4. David Alejandro González Suesca
|14. José Misael Urian Caro
|5. Wilmar Andrés Paredes Zapata
|15. Juan Diego Hoyos Cano
|6. Robigzon Leandro Oyola Oyola
|16. Juan Diego Guerrero Arias
|7. Walter Alejandro Vargas Álzate
|17. Estiven García Gómez
|8. Víctor Alejandro Ocampo Giraldo
|18. Mauricio Zapata Arboleda
|9. Martín Restrepo López
|19. Cristian Damián Vélez Riveros
|10. Yeferson Camargo Pineda
|20. José Manuel Ortiz Patiño
|DT: José Julián Velásquez
|DT: Gabriel Jaime Vélez Rico
|NU COLOMBIA
|ORGULLO PAISA
|21. Rodrigo Contreras Pinzón
|31. Kevin David Castillo Miranda
|22. Sergio Luis Henao Montoya
|32. Yeison Sebastián Reyes Ortega
|23. Javier Ernesto Jamaica Mejía
|33. Bernardo Albeiro Suaza Arango
|24. Sebastián Henao Gómez
|34. David Santiago Gómez Marín
|25. Juan Diego Alba Bolívar
|35. Alejandro Osorio Carvajal
|26. Andrés Camilo Ardila Ordoñez
|36. Juan Felipe Osorio Arboleda
|27. Óscar Adalberto Quiroz Ayala
|37. Jhonatan Restrepo Valencia
|28. Carlos Alberto Gutiérrez Ballesteros
|38. Juan Pablo Colmenares Gómez
|29. Esteban Hoyos Castro
|39. David Rodas Aguirre
|30. Emerson Ronaldo Gordillo Sánchez
|40. José Miguel Aristizábal Tobón
|DT: Gabriel Jaime Mesa
|DT: Juan Pablo Suárez Suárez
|TEAM GARROTEROS
|FUNRV VIMA MACHINE
|41. Daniel Fernando Rey Landazábal
|51. Jhoan Stiven Marín Vega
|42. Sebastián Vélez Naranjo
|52. Santiago Vélez Vergara
|43. Nicolás Guzmán Macías
|53. Jhon Eduard Patiño Reyes
|44. David Andrés Figueroa Rincón
|54. Gabriel Andrés Corrales Ramos
|45. Juan Esteban Bravo Blanco
|55. Keiner Steef Montoya Álzate
|46. Miller Alexander Hurtado Martínez
|56. José Luis Ávila Cruz
|47. Farid Giovanny Bohórquez Puentes
|57. Juan Pablo González Ortiz
|48. Sergio Osorio Arroyave
|58. Juan Manuel Aristizábal Apolinar
|49. David Guillermo Meneses León
|59. Andrés Camilo López Moncada
|50. Kevin Fernando Serrano Barroso
|60. Juan David Marín Rivera
|DT: Óscar Bohórquez Barrera
|DT: Jhon Fredy Maldonado Garzón
|AGUARDIENTE NÉCTAR – CUNDINAMARCA
|TEAM BOYACÁ ES PARA VIVIRLA
|61. Juan Sebastián Sáenz Marín
|71. Yeferson Johani Olivares
|62. Marlon David Garzón Herrera
|72. Camilo Alfonso Álvarez Cuy
|63. Carlos Erney Mayorca Beltrán
|73. David Sebastián Riaño Pineda
|64. Hernán Darío Gómez Joya
|74. Juan Diego Estupiñán Díaz
|65. Juan David Forero Sastoque
|75. David Fernando Umba Poveda
|66. Juan David Bernal Rincón
|76. Yeison Sebastián Cruz Arias
|67. José Luis Morales Castiblanco
|77. Johan Sneider Hernández
|68. Giovanny Steban Lizca Carpeta
|78. Miller Esteban Plazas
|69. Kevin Santiago Laitón Torres
|DT: Ángel Yecid Camargo Ochoa
|70. Juan Esteban González Acosta
|DT: Christian Camilo Torres
|FUERZAS ARMADAS
|SHC CYCLING TEAM
|81. Luis Miguel Socha Rojas
|91. William Andrés Guasca Cristancho
|82. Neyder Yesid Porras Porras
|92. Cristian Camilo Torres Calderón
|83. Jack Brandon Vargas Herrera
|93. José Alejandro Ortega Albarracín
|84. Erick Santiago Muriel Díaz
|94. Andrés Sebastián Umbarila
|85. Cristian Darío Maldonado Maldonado
|95. Brandon Yesid Urrego Vergara
|86. Jerson David Riaño Chaparro
|96. Camilo Monroy Samper
|87. Carlos Andrés Guerra Cardona
|97. Julián David Sánchez Rodríguez
|88. Jhon Fredy Ávila Caro
|98. Ricardo Yepes Rodríguez
|DT: Marvin Vanegas Mancera
|99. Jaider Alexis Benavides Cárdenas
|100. Julián David Barreto Bejarano
|DT: Jhon Fredy Núñez Bustos
|EBSA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ
|GW ERCO SPORTFITNESS ENVÍA
|101. Rafael Steven Pineda Pineda
|111. Óscar Santiago Garzón
|102. Juan Pablo Restrepo Herrera
|112. Adrián Camilo Bustamante
|103. Brayan Estiven Molano Alvarado
|113. Juan Carlos López Moreno
|104. Edwin Alejandro Patiño Bello
|114. Brandon Alejandro Rojas
|105. Juan David Zuluaga Cardona
|115. Yonatan Andrés Castro Ibáñez
|106. Michael Armando Moreno Moreno
|116. Daniel Felipe Carvajal
|107. Samuel Martínez Jiménez
|117. Ángel Alexander Gil Sánchez
|108. Diego Armando Soraca Cabezas
|118. Felipe Bravo Pareja
|DT: Wilson Alexander Marentes
|119. Freddy Alejandro Ávila
|120. Jefferson Armando Ruiz Acuña
|DT: Luis Alfonso Cely
|FTB CELUCAMBIO
|CRIC NACIONAL
|121. Santiago Escudero
|131. Edwar Rondón Buitrago
|122. Rosmin Joel Barón Pérez
|132. Adrián Alejandro Cuetocue Pístala
|123. Juan Sánchez
|133. Juan Manuel Viveros Cotaza
|124. Sebastián Aguja
|134. Brayan Fernando Ruiz Conejo
|125. Gabriel Hernández Cogollos
|135. Jorge Luis Rojas Mejía
|126. Johan Felipe Vergara Rodríguez
|136. Fabián Alejandro Penagos Nuscúe
|127. José Manuel Castro Vásquez
|137. Víctor Hugo Valencia Peña
|128. Andair Ramírez González
|138. Jhon Anderson Manquillo Calapsu
|DT: Alexander Hernández Buitrago
|139. Diego Andrés Benavides Nati
|140. Leison Damián Maca Viveros
|DT: Edwin Geovanni Hernández
|TEAM FUNDECOM TOUR & NATIVA KOM
|CHÍA CIUDAD DE LA LUNA
|141. Esneider Arley Báez Vanegas
|151. Jerson David Arias Torres
|142. Saúl Burgos Díaz
|152. Cristian Felipe Pérez Hincapié
|143. Cristian Villamil
|153. José Daniel Bolívar Guevara
|144. Alejandro Morales Ospina
|154. Manuel Fernando Gualteros
|145. Juan Felipe Medina Torres
|155. Tomás Saldarriaga Berdugo
|146. Mario Castaño
|156. Esteban Jaramillo García
|147. Jorge Rincón Albarracín
|157. Andrés Santiago Silva
|148. Michael Suárez Guerrero
|158. Fidel Camilo Alvis Tovar
|149. Esteban Cuartas Betancur
|159. Yerson Eduardo Sánchez
|150. Santiago Hernández Bernal
|160. Juan Manuel Hernández
|DT: Marco Tulio Bustamante
|DT: Danilo Alvis Zabala
|TOLIMA ES PASIÓN
|161. Juan Camilo Espitia Castañeda
|162. Emilio Echavarría Bustamante
|163. Diego Fernando Cuervo Niño
|164. Juan Pablo Sossa Sánchez
|165. Daniel Steven Arévalo Hernández
|166. Moisés Camelo Laguna
|167. Kevin Nazario Arango Fuentes
|168. Diego Fernando Vargas Reina
|169. Yesid Camilo Novoa Jaramillo
|170. Diego Andrés Benavides Nati
|DT: Nazario Arango Jiménez
*Con Información Prensa Clásico RCN
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Vuelta a Venezuela 2026: nóminas confirmadas de los cuatro equipos colombianos
La organización de la Vuelta a Venezuela 2026 anunció el listado oficial de corredores inscritos para la carrera del calendario UCI, que dará inicio este domingo 4 de octubre en la ciudad de Valera, en el estado Trujillo y que verá en acción a 24 pedalistas colombianos.
Para esta nueva edición cuatro equipos nacionales harán presencia en el vecino país. El primero de la lista es el Team Sistecrédito, que formará con Wilson Peña, reciente campeón de la Vuelta a Mérida y quien liderará el equipo. Acompañándolo estarán Sebastián Castaño, José Misael Urián, Juan Diego Hoyos, Estiven García y Cristián Vélez.
El segundo del listado es el GW Erco Sportfitness, que contará con Brandon Vega, Jefferson Ruiz, Nicolás Gómez, Freddy Ávila y William Quintero, además del ecuatoriano Brayan Obando.
El tercer equipo es el el Team Garroteros, que tendrá a Daniel Fernando Rey, David Meneses, Sergio Osorio, Farid Bohórquez, Samuel Garcés y Jhonatan David Rojas.
Y, por último, aparece el Team Spartak conformado por los sub-23 Yoel González, Esteban Rodríguez, Thomas Mosquera, Fredy Velásquez y Juan Camilo García. Completando la plantilla está el único corredor élite del elenco, Nicolás Hernández.
Este año, la carrera venezolana contará con la participación de 22 equipos, 10 de ellos extranjeros, sumando un total de 126 corredores, distribuidos en dos categorías: 66 élites y 60 pedalistas Sub-23.
Desde su creación en 1963 hasta hoy, la carrera venezolana ha sido testigo de un gran duelo entre los locales y los colombianos. Al lado de la Vuelta al Táchira es la carrera ciclística más importante del vecino país, que cuenta con 13 títulos colombianos. El último escarabajo en ganarla fue Walter Vargas en 2024.