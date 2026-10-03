Douglas Parrado triunfa en Guararé y Fredd Matute acaricia el título del Tour de Panamá

El pedalista cubano Douglas Parrado (Rali Store) se impuso al sprint este sábado para adjudicarse la cuarta etapa del Tour de Panamá. La jornada, diseñada especialmente para los hombres más rápidos del pelotón, constó de un trayecto de 93,4 kilómetros que conectó a las localidades de Chitré y Guararé. El podio del día lo completaron los pedalistas panameños Joel Moreno (Team Rali Store – Giant) y Bredio Ruiz (Senafront).

Por los lados de los colombianos, Elí Saul Burgos (MBO Racing Team) fue el mejor escarabajo del día al cruzar la línea de meta en la posición 35° con el mismo tiempo del ganador, mientras que su compatriota Juan Diego Patiño (Momentum Racing) completó el recorrido un poco más rezagado, clasificándose finalmente en la casilla 63°.



La definición de la cuarta etapa del Tour de Panamá 2026. (Foto © Federación Panameña de Ciclismo)

Pese a los intentos de cortes y las altas velocidades registradas durante el recorrido, la clasificación general no sufrió modificaciones en sus puestos de vanguardia. El hondureño Fredd Matute se sostuvo firmemente en la primera posición de la carrera. El costarricense Gabriel Rojas (Manza Té La Selva Scott) se mantiene al acecho en el segundo lugar, mientras que el panameño Cristofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) cierra el podio provisional en la tercera casilla.

La prestigiosa ronda centroamericana llegará a su conclusión este domingo con la disputa de la quinta y última etapa. Los ciclistas afrontarán un circuito eminentemente llano de 92 kilómetros en Chitré, el cual dictará la sentencia definitiva de la competencia y revelará la identidad del nuevo monarca que sucederá al panameño Franklin Archibold , campeón de la edición anterior.

CLASIFICACIONES COMPLETAS