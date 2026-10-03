Davide Piganzoli rompe la sequía italiana en el Giro dell’Emilia 2026

¡Fin de la sequia! Davide Piganzoli se consagró campeón del Giro dell’Emilia 2026 tras firmar una actuación memorable en las rampas de la Basílica de San Luca, en Bolonia. El corredor italiano del Team Visma | Lease a Bike demostró ser el más fuerte de la competencia al lanzar un fulminante ataque en la fase final de la prueba, descolgando a sus rivales directos en los últimos kilómetros para asegurar una victoria de prestigio que cierra su temporada europea en lo más alto.

Este triunfo posee un valor histórico para el ciclismo local, ya que hace 8 años un corredor italiano no conquistaba esta clásica de otoño. La última victoria local se remontaba a la edición de 2018, cuando Alessandro De Marchi logró coronarse en el mismo escenario. Piganzoli rompió este prolongado ayuno con personalidad, devolviendo la bandera ‘azurra’ al escalón más alto del podio ante la mirada de miles de aficionados.

El exigente trayecto de 197 kilómetros seleccionó a un selecto grupo de escaladores, pero la estrategia del Visma funcionó a la perfección. Tras un ritmo demoledor impuesto por el pelotón y múltiples aceleraciones en el circuito de San Luca, el pedalista de 24 años esperó el momento exacto para cambiar de ritmo. Su ataque fulminante no encontró respuesta inmediata en el grupo de punta, permitiéndole cruzar la meta en solitario.

El podio de honor de esta edición, que significó la despedida de Nairo Quintana como ciclista profesional, lo completaron por los británicos Tom Pidcock, del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, quien se quedó con la segunda posición, y Oscar Onley, representante del Netcompany INEOS, quien ocupó el tercer lugar. Ambos corredores intentaron organizar la persecución en los últimos repechos de la carrera, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes ante la solidez mostrada por el nuevo monarca de Emilia.

Resultados Giro dell’Emilia (1.Pro)

Ferrara – Bologna (San Luca) (197,9 km)