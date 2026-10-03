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Davide Piganzoli rompe la sequía italiana en el Giro dell’Emilia 2026
¡Fin de la sequia! Davide Piganzoli se consagró campeón del Giro dell’Emilia 2026 tras firmar una actuación memorable en las rampas de la Basílica de San Luca, en Bolonia. El corredor italiano del Team Visma | Lease a Bike demostró ser el más fuerte de la competencia al lanzar un fulminante ataque en la fase final de la prueba, descolgando a sus rivales directos en los últimos kilómetros para asegurar una victoria de prestigio que cierra su temporada europea en lo más alto.
Este triunfo posee un valor histórico para el ciclismo local, ya que hace 8 años un corredor italiano no conquistaba esta clásica de otoño. La última victoria local se remontaba a la edición de 2018, cuando Alessandro De Marchi logró coronarse en el mismo escenario. Piganzoli rompió este prolongado ayuno con personalidad, devolviendo la bandera ‘azurra’ al escalón más alto del podio ante la mirada de miles de aficionados.
El exigente trayecto de 197 kilómetros seleccionó a un selecto grupo de escaladores, pero la estrategia del Visma funcionó a la perfección. Tras un ritmo demoledor impuesto por el pelotón y múltiples aceleraciones en el circuito de San Luca, el pedalista de 24 años esperó el momento exacto para cambiar de ritmo. Su ataque fulminante no encontró respuesta inmediata en el grupo de punta, permitiéndole cruzar la meta en solitario.
El podio de honor de esta edición, que significó la despedida de Nairo Quintana como ciclista profesional, lo completaron por los británicos Tom Pidcock, del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, quien se quedó con la segunda posición, y Oscar Onley, representante del Netcompany INEOS, quien ocupó el tercer lugar. Ambos corredores intentaron organizar la persecución en los últimos repechos de la carrera, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes ante la solidez mostrada por el nuevo monarca de Emilia.
Resultados Giro dell’Emilia (1.Pro)
Ferrara – Bologna (San Luca) (197,9 km)
|1
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|4:33:19
|2
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:03
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:03
|4
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:05
|5
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:13
|6
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|0:23
|7
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:30
|8
|Adam Yates
|UAE Team Emirates-XRG
|0:38
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:45
|10
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:45
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Jessica Marcela Parra se impone en la crono y asume el liderato de la Vuelta Femenina a Costa Rica
La ciclista colombiana Jessica Marcela Parra, integrante del equipo Pato Bike BMC Team, firmó una actuación memorable al adjudicarse la cuarta etapa de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica. Parra demostró sus enormes condiciones de especialista contra al reloj al dominar con autoridad la exigente cronoescalada.
El trayecto de 12 kilómetros de recorrido, disputado entre Cartago y San Juan de Chicuá, puso a prueba la resistencia de las competidoras con un duro ascenso. La pedalista bogotana impuso un ritmo demoledor desde los primeros kilómetros que le permitió marcar el mejor tiempo del día, superando a sus rivales directas y quedándose con una victoria inapelable en territorio costarricense.
Con este brillante triunfo en la fracción cronometrada, la corredora colombiana no solo celebró el primer lugar del podio del día, sino que también se convirtió en la nueva líder de la clasificación general. Jessica Marcela Parra portará la camiseta amarilla de líder en las jornada final, donde buscará defender su posición de honor y llevar al Pato Bike BMC Team a lo más alto de la competencia centroamericana.
La ronda costarricense para mujeres finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, una jornada llana de 83 kilómetros, que se disputará en la municipalidad de Escazú, donde conoceremos a la sucesora de la bogotana Camila Valbuena, campeona del año pasado.
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El adiós de ‘Nairoman’: gran homenaje al escarabajo boyacense en su última carrera
El ciclismo mundial vivió un momento histórico y profundamente conmovedor antes del inicio del Giro dell’Emilia, escenario elegido para la última carrera profesional de Nairo Quintana. Antes de que se diera el pedalazo inicial de la clásica italiana, el pelotón internacional se unió para rendirle un merecido homenaje al boyacense, formando un emotivo camino de honor con sus bicicletas en alto. El corredor colombiano, visiblemente emocionado, cruzó este pasillo bajo los aplausos de sus compañeros y rivales, quienes reconocieron de pie la grandeza de una leyenda que marcó una época dorada en las carreteras de todo el mundo.
Este homenaje resalta el enorme impacto del pedalista de Cómbita, considerado unánimemente como el ciclista más importante de las últimas décadas en Colombia y un referente absoluto a nivel mundial. Su trayectoria no solo transformó el deporte nacional, sino que inspiró a toda una generación de escarabajos que se atrevieron a soñar con conquistar Europa. Con su característico estilo escalador y combativo, Quintana se ganó el respeto en el pelotón internacional y de la afición, consolidando un legado de constancia y pundonor difícil de igualar.
La carrera sirvió además como el marco perfecto para que el escarabajo vistiera por última vez los colores del Movistar Team, la escuadra telefónica con la que alcanzó la cúspide de su rendimiento deportivo y con la que regresó para cerrar con broche de oro su ciclo profesional. Fue vistiendo estos mismos colores que construyó sus gestas más memorables, incluyendo el histórico título del Giro de Italia en 2014 y la memorable victoria en la Vuelta a España en 2016, además de sus múltiples podios en el Tour de Francia que hicieron vibrar a todo el país.
Con este último adiós en territorio italiano, el mismo país donde consiguió su primer gran triunfo europeo en 2012, Nairo puso fin a 17 temporadas en la élite mundial del ciclismo. Aunque cuelga la bicicleta de manera oficial, su vínculo con el deporte continuará vigente a través de sus proyectos personales, como su próximo Gran Fondo en Cartagena y su rol impulsando nuevos talentos. El pelotón avanza, pero las carreteras del mundo jamás olvidarán las gloriosas páginas escritas por las piernas del indomable ‘Nairoman’.
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Jenthe Biermans gana el Cholet Agglo Tour con César Macias 9° y Eric Fagúndez 11°
En un final lleno de emociones, Jenthe Biermans (Cofidis) consiguió este sábado una prestigiosa victoria al imponerse en el Cholet Agglo Tour 2026, la decimotercera prueba de la prestigiosa Copa de Francia. El corredor belga del equipo Cofidis dacó a relucir su punta de velocidad y su excelente estado de forma para adjudicarse el triunfo.
La carrera se disputó en territorio francés con un exigente recorrido de 197 kilómetros que recorrió los alrededores de la ciudad de Cholet, en el oeste de Francia. El trazado quebrado, característico de esta región, puso a prueba la resistencia de los ciclistas, propiciando numerosos intentos de fuga antes de que el grupo de favoritos se seleccionara de manera definitiva en el tramo final de la clásica.
El corredor belga selló su triunfo tras una resolución de infarto, donde superó en la línea de meta al checo Tomas Kopecky (TDT-Unibet), quien tuvo que conformarse con la segunda posición. El podio de la prueba francesa lo completó el pedalista local Axel Huens (Groupama-FDG continental), cerrando un podio de mucho nivel en una de las citas de un día con mayor tradición en el calendario galo.
Por la representación latinoamericana, el mexicano César Macías (Burgos-BH) firmó una meritoria novena posición, consolidándose como el mejor ciclista de la región. Macías logró mantenerse con solidez en el grupo de corredores destacados que peleó por los puestos de honor en los kilómetros decisivos, firmando una gran actuación individual en tierras francesas. El uruguayo Eric Fagúndez (Burgos-BH) se reportó en la casilla 11°.
Resultados Cholet Agglo Tour (1.1)
Cholet – Cholet (197 km)
|1
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|4:27:51
|2
|Matyas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|3
|Axel Huens
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|4
|Bryan Coquard
|Cofidis
|0:03
|5
|Jason Tesson
|Team TotalEnergies
|0:06
|6
|Lukas Kubis
|Unibet Rose Rockets
|0:06
|7
|Alexis Renard
|Cofidis
|0:06
|8
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|+ 06
|9
|César Macías
|Burgos Burpellet BH
|0:06
|10
|Thibaud Gruel
|Groupama-FDJ United
|0:06
|11
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:06