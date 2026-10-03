Henrique Bravo conquista el Piccolo Giro de Lombardia con un ataque de leyenda; Juan Diego Quintero el mejor colombiano

El brasileño Henrique Bravo firmó una exhibición memorable para llevarse el prestigioso Piccolo Giro di Lombardia Sub-23, sumando su octava victoria UCI en una temporada de ensueño. El ciclista oriundo de Nova Lima, Minas Gerais, del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step ratificó su estatus como una de las joyas más brillantes del ciclismo sudamericano. Con una demostración de fuerza y valentía indiscutibles, el mineiro dejó en claro que la categoría formativa ya le queda pequeña y reclama un ascenso inmediato al pelotón profesional.

La estrategia del corredor sudamericano rompió con cualquier atisbo de especulación desde los primeros compases de la clásica italiana. Sin temor al kilometraje, Bravo lanzó un ataque demoledor en la primera subida del día, destrozando al pelotón. Con un ritmo implacable, avanzó en solitario hasta dar caza a los miembros de la fuga del día, a quienes no tardó en dejar atrás para cabalgar en solitario rumbo a la línea de meta en lo que se convirtió en una exhibición para los libros de historia.

La superioridad del brasileño fue tal que convirtió los kilómetros finales en un monólogo donde sus rivales solo pudieron competir por los escalones restantes del podio. Detrás de la exhibición del brasilero, el danés Otto Jølving (ColoQuick) se quedó con la segunda posición, mientras que el italiano Matteo Scalco (Astana Qazaqstan Development Team) completó el podio en la tercera plaza. Los dos colombianos en comptencia se reportaron así: Juan Diego Quintero (Netcompany INEOS Racing Academy) 22° a 1:54 y Kevin Andrés Estupiñán (UC Mónaco) 61° a más de 5 minutos de Bravo.

Con este triunfo en la clásica de las «hojas muertas», Henrique Bravo cierra un ciclo formativo impecable y se consolida como el gran dominador del circuito juvenil. Este octavo éxito del año no solo adorna su palmarés, sino que funciona como una carta de presentación inmejorable ante las estructuras del World Tour. Tras dejar su sello dorado en Lombardía, el ascenso definitivo de Bravo a la máxima categoría del ciclismo mundial parece ser solo cuestión de tiempo.

Resultados Il Lombardia Under 23 (1.2U)

Oggiono – Oggiono (177 km)