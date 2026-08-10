¡Tres de tres! Wilmar Paredes logra su tercera victoria y mantiene su hegemonía en la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026

En otro final para los hombres rápidos, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) de nuevo no le dio espacio a sus rivales y salió victorioso en la tercera etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, elaborada sobre 160,5 kilómetros entre el municipio de Garzón y la ciudad de Neiva.

El pedalista paisa, que volvió a ser el más rápido en la definición, sigue como el absoluto dominador de la carrera. Esta vez derrotó a Juan Diego Hoyos (Team Sistecredito) y a Felipe Bravo (GW Erco SportFitness), quien volvió a integrar el podio, por tercer día consecutivo.

En cuanto a la clasificación general todo siguió igual. Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se mantuvo al comando con dos hombres del GW Erco Sportfitness escoltándolo: el bogotano Brandon Vega 2° y el antioqueño Felipe Bravo 3°.

La carrera más importante del calendario nacional saldrá del departamento del Huila este martes para continuar con el cuarto capítulo que tendrá un recorrido de 196,9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, atravesando Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y el túnel de Gualanday hasta llegar al Parque Deportivo de la capital tolimense.

Vuelta a Colombia (2.2)

Resultados Etapa 3 | Garzón – Neiva (160,5 km)

1 Wilmar Paredes Team Medellín – EPM 3:24:29 2 Juan Diego Hoyos Team Sistecrédito m.t. 3 Felipe Bravo GW Erco SportFitness m.t. 4 Kevin Castillo Orgullo Paisa m.t. 5 Wilson Steven Haro 4WD Rent a Car m.t. 6 Carlos Gutiérrez Nu Colombia m.t. 7 José David Canastuj Fundecom – Tour & Nativa m.t. 8 Juan Pablo Restrepo EBSA m.t. 9 Edgar Torres 7C – Economy – Hyundai m.t. 10 Dylan Jiménez Hino One La Red Suzuki m.t.



Wilmar Paredes, líder la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual