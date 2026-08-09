Felipe Bravo defendió el liderato Sub-23 en la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026

El joven antiqueño Felipe Bravo terminó tercero en la segunda etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, resultado que le permitió al corredor del GW Erco Sortfitness mantener el liderato de la clasificación Sub-23 por segundo día consecutivo.

La jornada presentó un recorrido exigente de 169,9 kilómetros, con aproximadamente 2.100 metros de desnivel acumulado, además de tres sprints y un premio de montaña, llevando al pelotón por diferentes terrenos antes de afrontar el desenlace en el municipio de Garzón.

Para Bravo, la jornada significó además una nueva experiencia en su proceso de adaptación a la categoría Sub-23. El corredor valoró el nivel de la competencia y destacó el respaldo permanente de sus compañeros. “El equipo hizo un trabajo increíble. La llegada fue un poquito complicada, me saqué el aire en una parte y al final no pude estar tan fuerte para el sprint”, explicó Bravo.

El talento paisa también resaltó la confianza que recibe del equipo antes de cada llegada: “Me dicen que confían mucho en mí y en lo que soy capaz de hacer. Es bonito tener compañeros así, que te apoyan y te ayudan a ganar experiencia. Hay que agradecerles porque siempre están ahí pendientes”.

Por su parte, Luis Alfonso Cely destacó el rendimiento de todo el equipo y especialmente la evolución de Felipe Bravo en la carrera. “Salimos con la ilusión de ganar nuevamente, como salimos todos los días. Tenemos dos corredores rápidos importantes y decidimos traer a Felipe porque es un muchacho que está aprendiendo y hay que darle experiencia a los jóvenes. Queremos verlos triunfar algún día”, señaló el director deportivo.

La tercera etapa se disputará sobre 161,5 kilómetros entre Garzón, Gigante, Campoalegre, El Juncal, Guacirco y Neiva. El Erco Sortfitness afrontará nuevamente la jornada con el objetivo de defender el liderato Sub-23 de Felipe Bravo y buscar una nueva oportunidad de victoria.

*Con Información de Prensa del GW Erco Sortfitness