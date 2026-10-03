Jenthe Biermans gana el Cholet Agglo Tour con César Macias 9° y Eric Fagúndez 11°

En un final lleno de emociones, Jenthe Biermans (Cofidis) consiguió este sábado una prestigiosa victoria al imponerse en el Cholet Agglo Tour 2026, la decimotercera prueba de la prestigiosa Copa de Francia. El corredor belga del equipo Cofidis dacó a relucir su punta de velocidad y su excelente estado de forma para adjudicarse el triunfo.

La carrera se disputó en territorio francés con un exigente recorrido de 197 kilómetros que recorrió los alrededores de la ciudad de Cholet, en el oeste de Francia. El trazado quebrado, característico de esta región, puso a prueba la resistencia de los ciclistas, propiciando numerosos intentos de fuga antes de que el grupo de favoritos se seleccionara de manera definitiva en el tramo final de la clásica.

El corredor belga selló su triunfo tras una resolución de infarto, donde superó en la línea de meta al checo Tomas Kopecky (TDT-Unibet), quien tuvo que conformarse con la segunda posición. El podio de la prueba francesa lo completó el pedalista local Axel Huens (Groupama-FDG continental), cerrando un podio de mucho nivel en una de las citas de un día con mayor tradición en el calendario galo.

Por la representación latinoamericana, el mexicano César Macías (Burgos-BH) firmó una meritoria novena posición, consolidándose como el mejor ciclista de la región. Macías logró mantenerse con solidez en el grupo de corredores destacados que peleó por los puestos de honor en los kilómetros decisivos, firmando una gran actuación individual en tierras francesas. El uruguayo Eric Fagúndez (Burgos-BH) se reportó en la casilla 11°.



El podio del Cholet Agglo Tour 2026. (Foto Cofidis © M.Vaning/LNC)

Resultados Cholet Agglo Tour (1.1)

Cholet – Cholet (197 km)