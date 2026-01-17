Ruta
Catalina Soto gana el prólogo del Tour El Salvador con Lina Marcela Hernández 3°
En gran actuación, la pedalista chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) se impuso con autoridad en el prólogo de 2,7 kilómetros llevado a cabo en Centro Histórico de la capital salvadoreña, que abrió una nueva edición del Tour El Salvador.
La corredora austral firmó el triunfo con un tiempo de 3 minutos y 48 segundos, superando por escasos 4 segundos a la española Ainara Albert (Roland Le Dévoluy).
En cuanto a las colombianas, la mejor fue Lina Marcela Hernández (Selección Colombia), quien completó el podio de la jornada al cronómetro entre las 95 pedalistas participantes.
La carrera salvadoreña para mujeres continuará este domingo con la disputa de la primera etapa en línea, un circuito urbano en la colonia Flor Blanca.
Tour El Salvador (2.1)
Resultados Prólogo | Palacio Nacional – Palacio Nacional (2,7 km)
|1
|Catalina Soto
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|03:48
|2
|Ainara Albert
|Roland Le Dévoluy
|0:04
|3
|Lina Marcela Hernández
|Selección Colombia
|0:08
|4
|Marjolein van ‘t Geloof
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|0:08
|5
|Giorgia Vettorello
|Roland Le Dévoluy
|0:08
|6
|Naia Amondarain
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|0:08
|7
|Anastasiya Samsonova
|Roland Le Dévoluy
|0:10
|8
|Eleftheria Giachou
|ODL Team Kiwi Atlantico-Craega
|0:11
|9
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|0:11
|10
|Sera Gademan
|La Pampa
|0:12
|11
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|0:12
|12
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|0:12
|13
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|0:13
|17
|Jessica Parra
|Pato Bike BMC Team
|0:14
|20
|Luciana Osorio
|Selección Colombia
|0:15
Ruta
“El profe Cely me dio la confianza”: Alexander Gil tras ganar la etapa final de la Vuelta al Táchira 2026
El antioqueño Alexander Gil se estrenó con victoria en el Team GW Erco Sportfitness, esto luego de saltar de un pequeño grupo e irse en solitario en busca de la etapa que terminó en el velódromo de San Cristóbal tras 99,3 kilómetros de recorrido.
“Esto es soñado, hablé con Dios ayer y dije es hora de una victoria. Esto es una muestra de todo el sacrificio de mi equipo, estamos gozando, felicito a mis compañeros por todo el trabajo. El profe Cely me dio la confianza, lo intentamos de lejos, estoy contento y motivado”, dijo el antioqueño, en declaraciones recogidas por su equipo.
El corredor paisa de 33 años nunca bajó el ritmo y siempre quiso sacar una buena diferencia con esos cinco corredores que lo persiguieron durante más de 50 kilómetros. Al final, Gil se impuso con un tiempo de dos horas, 42 minutos y 38 segundos.
“Esto es volver a encontrarse con uno mismo, hay que ir siempre decidido y esto es de intentarlo, fue una energía muy linda los últimos cinco kilómetros”, dijo Gil, quien terminó quinto en la clasificación general a 5’10” del campeón, el venezolano Jorge Abreu.
*Con Información Prensa GW Erco SportFitness
Ruta
A los 35 años Jorge Abreu se consagra campeón de la edición 61 de la Vuelta al Táchira; dos escarabajos en el top 5
La edición 61 de la Vuelta al Táchira quedó en manos del venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga JHS). El corredor de 35 años, ganador de la cuarta etapa, defendió sin problemas el liderato en la jornada final, disputada entre las ciudades de Ureña y San Cristóbal.
El podio de la ronda tachirense, carrera perteneciente al calendario UCI, lo completaron el local Diego Alejandro Méndez (Lotería del Táchira Servitel) y el colombiano Brandon Vega (GW Erco SportFitness), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
El top 5 lo completaron el venezolano Carlos Gálviz (Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte) y el experimentado pedalista antioqueño Alexander Gil (GW Erco SportFitness).
Colombia se despidió con un espectacular triunfo en la última etapa, ganada por el corredor paisa Alexander Gil (GW Erco SportFitness), luego de escaparse y trasegar en solitario los últimos kilómetros.
RESUTADOS ÚLTIMA ETAPA
|1
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|2:42:38
|2
|Jesús Goyo
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|1:14
|3
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|1:14
|4
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|1:14
|5
|Carlos Gálviz
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|1:24
TOP 5 DE LA VUELTA AL TÁCHIRA
|1
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|36:23:57
|2
|Diego Alejandro Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|2:50
|3
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:07
|4
|Carlos Gálviz
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|3:41
|5
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|5:10
Ruta
Vuelta al Táchira 2026: Alexander Gil gana la última etapa en el Velódromo J.J Mora Figueroa y Brandon Vega se mete al podio
La décima y última etapa de la edición 61 de la Vuelta al Táchira la ganó de forma espectaluar el antioqueño Alexander Gil (GW Erco SportFitness) por delante del venezolano Jesús Goyo (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), mientras que Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga JHS) se proclamó campeón.
En una vibrante definición con salida en Ureña y llegada a San Cristóbal, sobre un recorrido de 99,3 kilómetros se definió el título donde el experimentado corredor paisa sorprendió a todos, protagonizando una fuga en solitario. Los ciclistas afrontaron un circuito exigente, con varios repechos y el último tramo llano hasta la línea de meta, en el Velódromo José de Jesús Mora Figueroa.
En cuanto a la clasificación general, el venezolano Jorge Abreu se hizo con el triunfo final tras defender el liderato en la jornada final y conseguir su primer título en la ronda tachirense. La otra noticia la dio Brandon Vega (GW Erco SportFitness), quien le arrebató el tercer puesto a Winston Maestre (Lotería del Táchira Servitel). El podio lo completó el joven Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel).
Tras su extraordinaria actución en la última etapa el equipo colombiano que dirige Luis Alfonso Cely, el GW Erco SportFitness, terminó ratificándose como el mejor equipo de la ‘Grande de América’.
Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)
Resultados Etapa 10 | Ureña – San Cristóbal (99,3 km)
|1
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|2:42:20
|2
|Jesús Goyo
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|,,
|3
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
Clasificación General Final
|1
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|2
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|3
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|4
|Carlos Gálviz
|Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte
|5
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness