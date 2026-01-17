Ruta
¡Bicampeón! Wilmar Paredes revalida su título en el Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria
El antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) revalidó su título de campeón en el Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria, después de un recorrido de 60 kilómetros. Por segundo año consecutivo el paisa se quedó con el título de la carrera boyacense.
Con un tiempo total de 1 hora, 10 minutos y 19 segundos, el paisa se subió a lo más alto del podio de la prueba tutense acompañado de Jefferson Ruiz (GW Erco SportFitness) y Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La tradicional competencia, que tuvo la participación de más de 40 pedalistas, la mayoría de la región del altiplano cundiboyacense, antes de la salida le rindió un merecido homenaje al tutense Diego Camargo, campeón del Clásico RCN 2025.
La tradicional carrera boyacense, que se corrió en un circuito de 3 kilómetros, donde se hicieron 20 vueltas, contó la participación del colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), Nicolás Paredes (Hino One La Red Suzuki), Robert Plazas (Team Sistecrédito), entre otros ciclistas del pelotón nacional.
Ruta
Anulada la penúltima etapa de la Vuelta Táchira 2026 por varias caídas; Jorge Abreu a un día de coronarse campeón
La novena etapa de la Vuelta Táchira 2026 terminó siendo anulada por los jueces, debido al mal estado de las vías que no permitieron el normal desarrollo de la carrera, dejando desierto al ganador del día.
Durante la penúltima jornada de la ronda tachirense se presentaron varios incidentes y numerosas caídas que afectaron al pelotón, esto ocasionado por las irregularidades presentadas en el pavimento, que comprometiron la seguridad de los pedalistas.
En lo referente a la clasificación general, todo siguió igual, con el venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) en la primera posición. El segundo y tercer puesto lo ocupan dos hombres del equipo Lotería del Táchira Servitel: Diego Méndez a 2:19 y Winston Maestre a 2:46 del líder.
El bogotano Brandon Vega (GW Erco SportFitness) conservó su cuarta casilla a más de tres minutos de Abreu. El joven escarabajo tendrá que descontar 31 segundos en la jornada final para subirse al podio.
La última etapa del giro tachirense se correrá este domingo con un recorrido de 99,3 kilómetros entre Ureña y San Cristóbal, donde conoceremos al sucesor del venezolano Eduin Becerra, campeón del año pasado.
Clasificación General Individual
|1
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|33:39:55
|2
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|2:19
|3
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|2:46
|4
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:17
|5
|Carlos Gálviz
|Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte
|3:41
|6
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|6:30
|7
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|6:47
|8
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|10:07
|9
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|10:12
|10
|Gusneiver Gil
|Team Fam Birdman Level Up
|11:21
|16
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|25:10
|17
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|25:17
|22
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|49:39
|29
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|1:07:38
|34
|Diego Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|1:24:25
|46
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|2:22:39
|53
|Nicolas Gómez
|GW Erco SportFitness
|2:47:50
|56
|Jose Armando García
|Arenas Tlax-Mex
|3:24:32
Ruta
Yeniret Roa se queda con la victoria en el inicio de la Vuelta al Táchira Femenina 2026
La talentosa ciclista venezolana Yeniret Roa (Team Lotería del Táchira), que el año pasado participó en los Juegos Panamericanos Junior, ganó la primera etapa la Vuelta al Táchira Femenina, un critérium de una hora en la ciudad de Rubio.
“Alegre por la victoria, darle las gracias a mi equipo, que estuvieron ahí apoyándome. Una alegría muy grande por todo el esfuerzo que hacemos. Mañana vamos con todo no puedo perder la camisa de líder”, dijo Roa, tras ganar la jornada inaugural.
El giro tachirense para mujeres arrancó en el municipio de Junín con la participación de 32 ciclistas de varios estados venezolanos, junto a participantes provenientes de Colombia.
La carrera venezolana de dos días de competencia, que busca a la sucesora de Johaneth Vargas, campeona del año pasado, finalizará este domingo en la ciudad de San Cristóbal.
Ruta
¡Déjà vu! Ally Wollaston inició la temporada con una victoria en la jornada inaugural del Tour Down Under Femenino
Repitiendo la historia del año pasado, la neozelandesa Ally Wollaston arrancó la temporada ciclística femenina con victoria en la jornada inaugural del Tour Down Under Femenino, después de recorrer 137,4 kilómetros en la pintoresca ciudad de Willunga.
La pedalista del FDJ United – SUEZ fue la más rápida al embalaje, superando con lo justo a británica Josie Nelson (Team Picnic PostNL) y a la neerlandesa Femke Gerritse (Team SD Worx – Protime), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en competencia, Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) ingresó en la casilla 61° a 45 segundos de la ganadora, Ally Wollaston.
La prestigiosa carrera australiana continuará este domingo con la segunda etapa, una jornada ondulada de 130,7 kilómetros entre las localidades de Magill y Paracombe, que incluye cuatro puertos de montaña categorizados.
Santos Women’s Tour Down Under (2.WWT)
Resultados Etapa 1 | Willunga – Willunga (137,4 km)
|1
|Ally Wollaston
|FDJ United – SUEZ
|3:28:31
|2
|Josie Nelson
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|3
|Femke Gerritse
|Team SD Worx – Protime
|m.t.
|4
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|m.t.
|5
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|6
|Marta Lach
|Team SD Worx – Protime
|m.t.
|7
|Fien Van Eynde
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|8
|Sophie Edwards
|Australia
|m.t.
|9
|Mavi García
|UAE Team ADQ
|m.t.
|10
|Dominika Włodarczyk
|UAE Team ADQ
|m.t.
|61
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|0:45