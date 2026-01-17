Anulada la penúltima etapa de la Vuelta Táchira 2026 por varias caídas; Jorge Abreu a un día de coronarse campeón

La novena etapa de la Vuelta Táchira 2026 terminó siendo anulada por los jueces, debido al mal estado de las vías que no permitieron el normal desarrollo de la carrera, dejando desierto al ganador del día.

Durante la penúltima jornada de la ronda tachirense se presentaron varios incidentes y numerosas caídas que afectaron al pelotón, esto ocasionado por las irregularidades presentadas en el pavimento, que comprometiron la seguridad de los pedalistas.

En lo referente a la clasificación general, todo siguió igual, con el venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) en la primera posición. El segundo y tercer puesto lo ocupan dos hombres del equipo Lotería del Táchira Servitel: Diego Méndez a 2:19 y Winston Maestre a 2:46 del líder.

El bogotano Brandon Vega (GW Erco SportFitness) conservó su cuarta casilla a más de tres minutos de Abreu. El joven escarabajo tendrá que descontar 31 segundos en la jornada final para subirse al podio.

La última etapa del giro tachirense se correrá este domingo con un recorrido de 99,3 kilómetros entre Ureña y San Cristóbal, donde conoceremos al sucesor del venezolano Eduin Becerra, campeón del año pasado.

Clasificación General Individual

1 Jorge Abreu Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga 33:39:55 2 Diego Méndez Lotería del Táchira Servitel 2:19 3 Winston Maestre Lotería del Táchira Servitel 2:46 4 Brandon Vega GW Erco SportFitness 3:17 5 Carlos Gálviz Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte 3:41 6 Enmanuel Viloria Team Fam Birdman Level Up 6:30 7 Alexander Gil GW Erco SportFitness 6:47 8 Antoni Quintero Alicanto Consulting G Kino Táchira 10:07 9 Brayan Obando GW Erco SportFitness 10:12 10 Gusneiver Gil Team Fam Birdman Level Up 11:21