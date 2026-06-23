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¡Blindado! Jhonatan Narváez se queda en el UAE Team Emirates-XRG tres años más
Al pedalista ecuatoriano Jhonatan Narváez el UAE Team Emirates-XRG le renovó el contrato hasta final de la temporada 2029. El corredor suramericano, de 29 años, acababa su vinculación esta temporada 2026, y hace un par de meses los rumores le situaban fuera de la escuadra emiratí.
“Estoy muy contento de extender mi contrato con el UAE Team Emirates-XRG. Desde el momento en que llegué, sentí la confianza del equipo y rápidamente supe que este era el lugar correcto para mí. Tenemos un grupo increíble de corredores y personal, y cada día hay un verdadero deseo de mejorar y ganar juntos”, dijo Narváez en declaraciones recogidas por su equipo.
El ecuatoriano, que sumó tres victorias de etapa en el pasado Giro de Italia, seguirá corriendo tres años más en la formación árabe, a la que llegó en 2025 y con la que ya suma ocho triunfos. En total acumula 19 victorias como profesional.
“Las dos últimas temporadas han sido de las mejores de mi carrera y creo que puedo seguir creciendo aquí. Ya hemos logrado mucho juntos, pero siento que aún hay mucho más por venir. Estoy emocionado de continuar este camino y seguir contribuyendo al éxito de este equipo en los próximos años”, concluyó Narváez.
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Ranking UCI: así quedo el ranking UCI tras nueva actualización con Isaac del Toro firme en el 3° puesto
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial de ciclismo de ruta esta semana, luego de finalizar las últimas carreras de preparación antes del Tour de Francia, la segunda grande de la temporada.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado con holgura por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con de 11.593 de puntaje.
El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.369), que se mantuvo inamovible en el 2° puesto con 8.625 puntos, mientras que el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, conservó el tercer lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafón es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 31°. Le siguen Harold Tejada en la posición 80° y Santiago Buitrago en el puesto 81°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 21.003 puntos, por delante de Dinamarca 2° (18.729), Francia 3° (17.259), Eslovenia 4° (15.275) e Italia 5° (13.864). Colombia ocupa la casilla 15° con 6.390 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
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El Team Medellín-EPM sumó dos podios en su gira por Estados Unidos
Las buenas actuaciones de la escuadra continental colombiana, el Team Medellín-EPM, continuaron en su gira por Estados Unidos, donde viene participando en una serie de circuitos al estilo critérium.
La buena noticias llegaron con Wilmar Paredes, quien fue segundo en el Monument Square Gran Prix, donde el pedalista antioqueño impuso su velocidad para lograr otro podio en la temporada a nivel internacional, sumados a los del Tour de Beauce, Vuelta Internacional al Estado de São Paulo y al de la Vuelta de la Independencia Republica Dominicana.
La otra actuacion por destacar, llegó de la mano de Brayan Sánchez, quien terminó tercero en la Clocktower Classic. En total serán 11 carreras a pura velocidad al estilo critérium, en los que la escuadra antioqueña dirigida por José Julián Velásquez, buscará seguir obteniendo más podios.
Para esta serie de compromisos en territorio norteamericano, el director deportivo designó a Álvaro Hodeg, Bryan Sánchez, Wilmar Paredes, Róbigzon Oyola, Daniel Méndez y Víctor Ocampo, mientras que Óscar Sevilla se desplazó a España para participar en los campeonatos nacionales de su país.
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Tom Pidcock se llevó la segunda edición de la Clásica de Andorra; Juan Felipe Rodríguez el colombiano más destacado
En un final picando hacia arriba, el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) se impuso en la segunda edición de la Clásica de Andorra, que presentó un recorrido de alta montaña, con 125 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel acumulado.
El podio de la novel carrera lo completaron el español Carlos Verona (Lidl Trek) y el estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), quienes terminaron 2° y 3° respectivamente.
En la prueba, que estuvo marcada por la gran dureza del trazado y también por la calor, el mejor suramericano fue el colombiano Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) en la casilla 21° a más de tres minutos del ganador.
En cuanto al resto de nacionales terminaron así: Einer Rubio (Movistar Team) 29°, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) 37°, Juan David Urián (Team Sistecredito) 39°, Jaider Muñoz (Team Sistecredito) 47° y Estiven García (Team Sistecredito) 57°, mientras que José Manuel Ortiz (Team Sistecredito)llegó fuera de tiempo.
Por todo lado, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber), Martín Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) y Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) no finalizaron la exigente prueba.
Resultados Andorra MoraBanc Clàssica (1.1)
Andorra la Vella – Coll de la Botella (125 km)
|1
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|3:42:25
|2
|Carlos Verona
|Lidl-Trek
|0:02
|3
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|0:10
|4
|Chris Harper
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:10
|5
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:13
|6
|Simon Carr
|Cofidis
|1:08
|7
|Jokin Murguialday
|Euskaltel-Euskadi
|1:08
|8
|Julien Bernard
|Lidl-Trek
|1:27
|9
|Ion Izagirre
|Cofidis
|1:30
|10
|Toms Skujins
|Lidl-Trek
|1:35
|21
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|3:13
|29
|Einer Rubio
|Movistar Team
|5:02
|37
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|7:56
|39
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|9:05
|47
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|12:26
|57
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|15:07
|OTL
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|22:25
|DNF
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|No finalizó
|DNF
|Martín Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|No finalizó
|DNF
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|No finalizó