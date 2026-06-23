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¡Blindado! Jhonatan Narváez se queda en el UAE Team Emirates-XRG tres años más

Publicado

Hace 5 horas

el

El ecuatoriano Jhonatan Narváez renueva con el UAE Team Emirates-XRG hasta finales de 2029. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Ranking UCI: así quedo el ranking UCI tras nueva actualización con Isaac del Toro firme en el 3° puesto

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23 junio, 2026

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El mexicano Isaac del Toro siguió como el mejor latinoamericano en el Ranking UCI. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
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El Team Medellín-EPM sumó dos podios en su gira por Estados Unidos

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23 junio, 2026

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El antioqueño Wilmar Paredes terminó segundo en el Monument Square Gran Prix 2026. Foto © Team Medellín-EPM)
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Tom Pidcock se llevó la segunda edición de la Clásica de Andorra; Juan Felipe Rodríguez el colombiano más destacado

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22 junio, 2026

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Carlos Verona, Tom Pidcock y Sepp Kuss, en el podio de la Andorra MoraBanc Clásica 2026. (Foto Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team © Getty Images Sport)
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