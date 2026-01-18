Connect with us

Ruta

Ally Wollaston repite victoria en el Tour Down Under y refuerza su liderato; Juliana Londoño sube en la general

Publicado

Hace 5 horas

el

La neozelandesa Ally Wollaston, más líder del Tour Down Under femenino 2026. (Foto © Santos Tour Down Under Femenino)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

“El profe Cely me dio la confianza”: Alexander Gil tras ganar la etapa final de la Vuelta al Táchira 2026

Publicado

Hace 12 mins

el

18 enero, 2026

Por

El antioqueño Alexander Gil ganó la última etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)
Seguir leyendo

Ruta

A los 35 años Jorge Abreu se consagra campeón de la edición 61 de la Vuelta al Táchira; dos escarabajos en el top 5

Publicado

Hace 27 mins

el

18 enero, 2026

Por

El venezolano Jorge Abreu, en el podio como campeón de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © Vuelta al Táchira)
Seguir leyendo

Ruta

Vuelta al Táchira 2026: Alexander Gil gana la última etapa en el Velódromo J.J Mora Figueroa y Brandon Vega se mete al podio

Publicado

Hace 57 mins

el

18 enero, 2026

Por

El antioqueño Alexander Gil ganó la última etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.