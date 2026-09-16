Clásico RCN Sistecrédito 2026: equipos confirmados para la nueva edición del ‘Duelo de Titanes’

La nueva edición del Clásico RCN Sistecrédito 2026 toma forma con una nómina de lujo. 19 equipos y 181 ciclistas, entre grandes protagonistas del ciclismo colombiano, escuadras de amplia tradición y proyectos emergentes, estarán en la línea de partida de una competencia que promete velocidad, estrategia y montaña.

El denominado ‘Duelo de Titanes’, que se disputará del 17 al 25 de octubre, reunirá a algunos de los equipos más importantes y reconocidos del ciclismo nacional y latinoamericano.

Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco Sportfitness, Nu Colombia y Orgullo Paisa encabezan un grupo de grandes aspirantes que buscarán llevarse el máximo protagonismo y poner a sus corredores en los primeros lugares de la clasificación general.

Estos son los 19 equipos que van por la gloria en el Clásico RCN Sistecrédito 2026

Team Medellín EPM: 10 deportistas

Team Sistecrédito: 10 deportistas

GW Erco Sportfitness: 10 deportistas

Nu Colombia: 10 deportistas

Orgullo Paisa Indeportes Antioquia: 10 deportistas

Team Boyacá es para Vivirla: 9 deportistas

EBSA Empresa de Energía de Boyacá: 8 deportistas

CRIC Nacional: 10 deportistas

Gobernación del Putumayo Strongman: 10 deportistas

Tolima es Pasión: 10 deportistas

Aguardiente Néctar Cundinamarca: 8 deportistas

FFAA Fuerzas Armadas: 8 deportistas

Team Funrev Vima Machine: 10 deportistas

Fundecom: 10 deportistas

Chía CST 4WD Renta Strongman: 10 deportistas

FTB Celucambio: 10 deportistas

SHC Cycling Team: 10 deportistas

Team Garroteros: 10 deportistas

Team Gruop Sol: 8 deportistas

La lucha estará presente no solamente por la camiseta de líder de la clasificación general, sino también por los títulos y posiciones de montaña, metas volantes, sprints especiales, sub-23 y clasificación por equipos, un reconocimiento de enorme importancia para las escuadras que buscan demostrar su fortaleza colectiva.

Entre los conjuntos emergentes aparece Team Funrev Vima Machine, una escuadra que representa una verdadera historia de amor por el ciclismo. Con esfuerzo, pasión y el respaldo de propios y extraños, el equipo ha construido un camino que hoy le permite codearse con las principales formaciones del país y animar las grandes competencias del calendario nacional.

Recorrido Clásico RCN Sistecrédito 2026 del 17 al 25 de octubre

*Con Información Prensa Clásico RCN