Victoria de Alessandro Fancellu en el inicio del Il Giro d’Abruzzo; Vicente Rojas el mejor suramericano

En un final picando ligeramente hacia arriba, Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) se quedó con el triunfo en la primera etapa del Il Giro d’Abruzzo 2026, en un trazado de 155 kilómetros entre las localidades italianas de Cupello y Casalincontrada, en la provincia de Chieti.

El corredor italiano fue el más rápido en la definición, superando al francés Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) y a su compatriota Diego Ulissi (XDS Astana Team), segundo y tercero, respectivamente. El mejor suramericano fue el chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) en el puesto 21° a 21 segundos del ganador.

En cuanto a los colombianos, Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) finalizó en la casilla 128°, mientras que Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali), Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) y Martín Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) se retiraron.

En los primeros compases de la jornada jornada inaugural se filtraron 4 corredores locales en la fuga del día: Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), Manuel Oioli (Swatt Club) y Tommaso Bambagioni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el pelotón.

La octava edición del Il Giro d’Abruzzo con la segunda etapa, que iniciará en Silvi y finalizará en Controguerra, sobre un recorrido de 182 kilómetros. La fracción cuenta con dos puertos montañosos categorizados y varios repechos.

Il Giro d’Abruzzo (2.1)

Resultados Etapa 1 | Cupello – Casalincontrada (155 km)