Ruta
Walter Vargas 2° en la crono de los Juegos Suramericanos; Mateo Kalejman hace historia al batir al gran favorito
El ciclismo argentino vivió una jornada memorable en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El joven pedalista gaucho Mateo Kalejman se coronó campeón de la prueba de contrarreloj individual masculina, logrando una espectacular medalla de oro. El gran favorito para colgarse la presea dorada era el experimentado colombiano Walter Vargas, dueño de un imponente palmarés continental que incluye siete títulos panamericanos de la especialidad y el oro en los recientes Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026. Sin embargo, la juventud y la agresiva cadencia del argentino terminaron por neutralizar la veteranía del referente antioqueño, relegándolo a la medalla de plata.
A sus recién cumplidos 22 años, el talentoso pedalista argentino ratificó su enorme proyección internacional al dominar con maestría un exigente circuito que puso a prueba la potencia y resistencia de los mejores rodadores de la región. El logro de Kalejman adquiere dimensiones épicas al analizar el nombre de su principal escolta en el podio. El tercer lugar lo ocupó el chileno Héctor Quintana, mientras que el otro colombiano en competencia, Anderson Arboleda, se clasificó 9°.
La competencia, disputada sobre un trazado de 48 kilómetros en la Ciudad de Rafaela, fue un auténtico monólogo de velocidad y precisión por parte de Kalejman. Con un registro oficial de 54 minutos, 58 segundos y 560 milésimas, el bicampeón argentino de la categoría élite detuvo el cronómetro con una marca inalcanzable para el resto de los competidores.
La diferencia final frente a Vargas, fijada en 28 segundos, reflejó la soberbia preparación física y aerodinámica que el ciclista local inyectó en cada pedalada. Este histórico triunfo no solo consolida a Mateo Kalejman como el rey de la contrarreloj en el continente, sino que funciona como una ansiada revancha personal tras haber sufrido polémicas descalificaciones en citas internacionales previas.
Kalejman ya cuenta con antecedentes internacionales importantes. Disputó los Mundiales Sub-23 de Glasgow 2023 y Ruanda 2025, y en 2026 consiguió uno de los mayores logros al coronarse campeón argentino de contrarreloj entre los élite. En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción del año pasado, cruzó la meta con el mejor tiempo y una amplia ventaja, pero fue descalificado tras un reclamo relacionado con la inclinación del asiento.
Juegos Suramericanos – Ciclismo de Ruta (CRI)
Rafaela – Rafaela (48 km)
|1
|Mateo Kalejman
|Argentina
|54.58
|2
|Walter Vargas
|Colombia
|0:28
|3
|Héctor Quintana
|Chile
|2:07
|4
|Diego De Jesus Mendes
|Brasil
|2:09
|5
|Diego Rojas
|Chile
|2:15
|6
|Carlos Samudio
|Panama
|2:22
|7
|João Pedro Rossi
|Brazil
|3:13
|8
|Francisco Peñuela
|Venezuela
|4:16
|9
|Anderson Arboleda
|Colombia
|4:22
|10
|Bolivar Espinosa
|Panama
|5:03
Ruta
Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada inaugural del Tour de Luxemburgo
El formidable pedalista neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) se convirtió en el primer líder del Tour de Luxemburgo 2026, tras ganar la etapa inicial de 157,5 kilómetros, que se disputó por la calles de la capital luxemburguesa.
Luego de una remontada espectacular, el corredor de Países Bajos fue el primero en cruzar a la meta, superando al francés Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team) y a su compatriota Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se reportó en el puesto 46° a más de un minuto del ganador.
La segunda etapa de la ronda luxemburguesa se disputará este jueves con inicio en Niederkorn y llegada a Junglinster, con un recorrido de 166,8 kilómetros en terreno ondulado.
Skoda Tour de Luxemburgo (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Luxembourg-Knuedler – Luxembourg-Fëschmaart (157,5 km)
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|3:45:42
|2
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Marijn van den Berg
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|4
|Per Strand Hagenes
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|5
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|0:02
|6
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:02
|7
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|0:02
|8
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:02
|9
|Nicolás Breuillard
|Team TotalEnergies
|0:02
|10
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|46
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:26
Ruta
Giro de los Abruzos: victoria de Lennart Jasch en el segundo capítulo y Vicente Rojas mejora en la general
Segundo capítulo del Il Giro d’Abruzzo 2026, y el triunfo fue para un alemán. Lennart Jasch, alzó este miércoles los brazos como gran vencedor de la etapa rompe-piernas de 143 kilómetros entre Popoli Terme y Caramanico Terme, que incluyó dos puertos montañosos categorizados y varios repechos.
El corredor teutón del Tudor Pro Cycling Team fue el hombre más fuerte en la fase final, y pasó primero por la línea de meta. Segundo entró francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) y terceró se reportó el italiano Matteo Scalco (XDS Astana Team), ambos a 9 segundos del vencedor.
En cuanto a los dos suramericanos que siguen en competencia, el chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en el puesto 23°, mientras que el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) entró en la casilla 128° a más de 25 del ganador.
Con relación a la clasificación general individual, el italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) mantuvo el liderato y sus escoltas ahora son dos hombres del Tudor Pro Cycling Team: el teutón Lennart Jasch y el francés Mathys Rondel.
La octava edición del Il Giro d’Abruzzo continuará este jueves con la tercera etapa, que iniciará en Oricola y finalizará en San Benedetto dei Marsi, sobre un recorrido ondulado de 159 kilómetros.
Il Giro d’Abruzzo (2.1)
Resultados Etapa 2 | Popoli Terme – Caramanico Terme (143 km)
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|3:36:25
|2
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:09
|3
|Matteo Scalco
|XDS Astana Team
|0:09
|4
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|0:09
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:09
|6
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:09
|7
|Riccardo Lorello
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|0:09
|8
|Giacomo Ballabio
|Team Vorarlberg
|0:09
|9
|Riccardo Barbuto
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:09
|10
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|0:09
|23
|Vicente Rojas
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:09
|128
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|25:14
Clasificación General Individual
|1
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|7:27:48
|2
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|3
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:06
|4
|Diego Ulissi
|XDS Astana Development Team
|0:08
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:12
|6
|Kévin Vauquelin
|Team Polti VisitMalta
|0:12
|7
|Ludovico Crescioli
|Netcompany INEOS
|0:12
|8
|Nicola Conci
|XDS Astana Development Team
|0:12
|9
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:17
|10
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:18
Ruta
Paul Magnier sale victorioso en el inicio del Tour de Eslovaquia 2026
En un final ideal para los hombres rápidos, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso en la jornada inaugural del Tour de Eslovaquia 2026, una etapa ondulada de 162,6 kilómetros disputada en la ciudad de Košice, cercana a la frontera húngara.
El corredor galo, que alcanzó su séptima victoria en la temporada, superó en el embalaje al belga Jenthe Biermans (Cofidis) y al noruego Sander Granberg (Team Drali-Repsol), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único suramericano en competencia, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step) se reportó en la casilla 26° un segundo de su compañero de equipo.
La septuagésima edición de la carrera eslovaca, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la segunda jornada, una etapa rompe-piernas, que contará con 186,8 kilómetros entre Levoča y Liptovský Mikuláš, que incluye tres puertos categorizados.
Tour de Eslovaquia (2.1)
Resultados Etapa 1 | Košice – Košice (162,6 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:53:11
|2
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|m.t.
|3
|Sander Granberg
|Team Drali-Repsol
|m.t.
|4
|Giacomo Villa
|Biesse-Carrera Premac
|m.t.
|5
|Matteo Milan
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|6
|Thomas Capra
|Bahrain Victorious Development Team
|m.t.
|7
|Filippo Fortin
|Hrinkow Advarics
|m.t.
|8
|Axel Källberg
|Lucky Sport Cycling Team
|m.t.
|9
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|10
|Liam Slock
|Lotto-Intermarché
|m.t.