Camila Valbuena gana la crono inicial de la Vuelta al Valle en la rama femenina

La pedalista bogotana Camila Valbuena salió victoriosa en la jornada inaugural de la Vuelta al Valle en la rama femenina. La corredora del IDRD – Liga de Ciclismo de Bogotá fue la mejor en la contrarreloj inicial, registrando un tiempo de 25:40″.

En el trayecto de 19,3 kilómetros entre el puente de Juanchito y el municipio de Candelaria la corredora capitalina firmó el triunfo a una velocidad media de 45,12 km / h, conquistando su primer triunfo en la presente temporada.



Camila Valbuena, ganadora de la contrarreloj individual de la Vuelta al Valle 2026. (Foto © RMC)

A Valbuena la escoltaron Elvia Cárdenas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) y Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito), ambas perdiendo 3 segundos con la ganadora.

La ronda vallecaucana continuará este jueves con la segunda etapa, un circuito de 116,8 kilómetros que llega al corregimiento de Villamaría.



Camila Valbuena, en el podio como líder de la Vuelta al Valle 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Resultados Contrarreloj Individual (19,3 km)