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Ruta

Matteo Malucelli también gana la cuarta etapa del Tour del Lago Taihu con David Pita 8°

Publicado

Hace 2 días

el

El italiano Matteo Malucelli sumó su tercera victoria consecutiva en el Tour del Lago Taihu 2026. (Foto © XDS Astana Team)
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Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada inaugural del Tour de Luxemburgo

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El neerlandés Mathieu van der Poel rebasó a Pierre Gautherat sobre el final y terminó ganando la primera etapa del Tour de Luxemburgo 2026. (Foto Škoda Tour de Luxembourg © Alpecin-Premier Tech)
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El alemán Lennart Jasch ganó la segunda etapa del Il Giro d'Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d'Abruzzo © LaPresse)
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Paul Magnier sale victorioso en el inicio del Tour de Eslovaquia 2026

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El francés Paul Magnier, ganador de la primera etapa del Tour de Eslovaquia 2026. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
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