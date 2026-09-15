Ruta
Matteo Malucelli también gana la cuarta etapa del Tour del Lago Taihu con David Pita 8°
¡Imparable! El sprinter italiano Matteo Malucelli ratificó su gran condición tras imponerse con contundencia en la cuarta etapa del Tour del Lago Taihu 2026, disputada en el municipio de Qidong, con un recorrido llano de 79,2 kilómetros.
El corredor del XDS Astana Team, que sumó su tercer triunfo consecutivo en la actual edición, superó en un ajustado duelo de velocidad pura al británico Joshua Giddings (Lotto Intermarché), y al serbio Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali), quienes completaron el podio del día en la segunda y tercera posición respectivamente.
Con relación a los tres suramericanos en competencia, el ecuatoriano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) finalizó 8° y su hermano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) se reportó en la casilla 11°, mientras que el colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se clasificó 61°.
En lo referente a la clasificación general individual, el italiano Malucelli se posiciona firmemente para revalidar la corona absoluta de la carrera asiática que ya conquistó en la temporada 2025.
La novel carrera china finalizará este miércoles con el quinto y último capítulo, otra jornada en terreno llano de 137,5 kilómetros que se disputará por los alrededores de la ciudad de Wuxi, donde sabremos sí Malucelli es capaz de revalidar el título obtenido el año pasado.
Tour of Taihu Lake (2.1)
Resultados Etapa 4 | Qidong – Qidong (79,2 km)
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|1:37:03
|2
|Joshua Giddings
|Lotto Intermarché
|m.t.
|3
|Dušan Rajović
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|4
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|m.t.
|5
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|m.t.
|7
|Adam Bradáč
|Factor Racing
|m.t.
|8
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|9
|Jesper Rasch
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|10
|Kurt Eather
|Ccache x Bodywrap
|m.t.
|11
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|m.t.
|61
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Indvidual
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|9:18:19
|2
|Joshua Giddings
|Lotto Intermarché
|0:16
|3
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|0:26
|4
|Markus Pajur
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:31
|5
|Dušan Rajović
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:34
|6
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:34
|7
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|0:35
|8
|Gari Ugarte
|Euskaltel – Euskadi
|0:35
|9
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:36
|10
|Haoyu Su
|XDS Astana Team
|0:36
|90
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|7:39
|93
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|7:39
|97
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|7:39
Ruta
Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada inaugural del Tour de Luxemburgo
El formidable pedalista neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) se convirtió en el primer líder del Tour de Luxemburgo 2026, tras ganar la etapa inicial de 157,5 kilómetros, que se disputó por la calles de la capital luxemburguesa.
Luego de una remontada espectacular, el corredor de Países Bajos fue el primero en cruzar a la meta, superando al francés Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team) y a su compatriota Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se reportó en el puesto 46° a más de un minuto del ganador.
La segunda etapa de la ronda luxemburguesa se disputará este jueves con inicio en Niederkorn y llegada a Junglinster, con un recorrido de 166,8 kilómetros en terreno ondulado.
Skoda Tour de Luxemburgo (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Luxembourg-Knuedler – Luxembourg-Fëschmaart (157,5 km)
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|3:45:42
|2
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Marijn van den Berg
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|4
|Per Strand Hagenes
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|5
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|0:02
|6
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:02
|7
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|0:02
|8
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:02
|9
|Nicolás Breuillard
|Team TotalEnergies
|0:02
|10
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|46
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:26
Ruta
Giro de los Abruzos: victoria de Lennart Jasch en el segundo capítulo y Vicente Rojas mejora en la general
Segundo capítulo del Il Giro d’Abruzzo 2026, y el triunfo fue para un alemán. Lennart Jasch, alzó este miércoles los brazos como gran vencedor de la etapa rompe-piernas de 143 kilómetros entre Popoli Terme y Caramanico Terme, que incluyó dos puertos montañosos categorizados y varios repechos.
El corredor teutón del Tudor Pro Cycling Team fue el hombre más fuerte en la fase final, y pasó primero por la línea de meta. Segundo entró francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) y terceró se reportó el italiano Matteo Scalco (XDS Astana Team), ambos a 9 segundos del vencedor.
En cuanto a los dos suramericanos que siguen en competencia, el chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en el puesto 23°, mientras que el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) entró en la casilla 128° a más de 25 del ganador.
Con relación a la clasificación general individual, el italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) mantuvo el liderato y sus escoltas ahora son dos hombres del Tudor Pro Cycling Team: el teutón Lennart Jasch y el francés Mathys Rondel.
La octava edición del Il Giro d’Abruzzo continuará este jueves con la tercera etapa, que iniciará en Oricola y finalizará en San Benedetto dei Marsi, sobre un recorrido ondulado de 159 kilómetros.
Il Giro d’Abruzzo (2.1)
Resultados Etapa 2 | Popoli Terme – Caramanico Terme (143 km)
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|3:36:25
|2
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:09
|3
|Matteo Scalco
|XDS Astana Team
|0:09
|4
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|0:09
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:09
|6
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:09
|7
|Riccardo Lorello
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|0:09
|8
|Giacomo Ballabio
|Team Vorarlberg
|0:09
|9
|Riccardo Barbuto
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:09
|10
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|0:09
|23
|Vicente Rojas
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:09
|128
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|25:14
Clasificación General Individual
|1
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|7:27:48
|2
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|3
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:06
|4
|Diego Ulissi
|XDS Astana Development Team
|0:08
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:12
|6
|Kévin Vauquelin
|Team Polti VisitMalta
|0:12
|7
|Ludovico Crescioli
|Netcompany INEOS
|0:12
|8
|Nicola Conci
|XDS Astana Development Team
|0:12
|9
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:17
|10
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:18
Ruta
Paul Magnier sale victorioso en el inicio del Tour de Eslovaquia 2026
En un final ideal para los hombres rápidos, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso en la jornada inaugural del Tour de Eslovaquia 2026, una etapa ondulada de 162,6 kilómetros disputada en la ciudad de Košice, cercana a la frontera húngara.
El corredor galo, que alcanzó su séptima victoria en la temporada, superó en el embalaje al belga Jenthe Biermans (Cofidis) y al noruego Sander Granberg (Team Drali-Repsol), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único suramericano en competencia, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step) se reportó en la casilla 26° un segundo de su compañero de equipo.
La septuagésima edición de la carrera eslovaca, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la segunda jornada, una etapa rompe-piernas, que contará con 186,8 kilómetros entre Levoča y Liptovský Mikuláš, que incluye tres puertos categorizados.
Tour de Eslovaquia (2.1)
Resultados Etapa 1 | Košice – Košice (162,6 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:53:11
|2
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|m.t.
|3
|Sander Granberg
|Team Drali-Repsol
|m.t.
|4
|Giacomo Villa
|Biesse-Carrera Premac
|m.t.
|5
|Matteo Milan
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|6
|Thomas Capra
|Bahrain Victorious Development Team
|m.t.
|7
|Filippo Fortin
|Hrinkow Advarics
|m.t.
|8
|Axel Källberg
|Lucky Sport Cycling Team
|m.t.
|9
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|10
|Liam Slock
|Lotto-Intermarché
|m.t.