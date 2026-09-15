Matteo Malucelli también gana la cuarta etapa del Tour del Lago Taihu con David Pita 8°

¡Imparable! El sprinter italiano Matteo Malucelli ratificó su gran condición tras imponerse con contundencia en la cuarta etapa del Tour del Lago Taihu 2026, disputada en el municipio de Qidong, con un recorrido llano de 79,2 kilómetros.

El corredor del XDS Astana Team, que sumó su tercer triunfo consecutivo en la actual edición, superó en un ajustado duelo de velocidad pura al británico Joshua Giddings (Lotto Intermarché), y al serbio Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali), quienes completaron el podio del día en la segunda y tercera posición respectivamente.

Con relación a los tres suramericanos en competencia, el ecuatoriano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) finalizó 8° y su hermano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) se reportó en la casilla 11°, mientras que el colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se clasificó 61°.

En lo referente a la clasificación general individual, el italiano Malucelli se posiciona firmemente para revalidar la corona absoluta de la carrera asiática que ya conquistó en la temporada 2025.

La novel carrera china finalizará este miércoles con el quinto y último capítulo, otra jornada en terreno llano de 137,5 kilómetros que se disputará por los alrededores de la ciudad de Wuxi, donde sabremos sí Malucelli es capaz de revalidar el título obtenido el año pasado.

Tour of Taihu Lake (2.1)

Resultados Etapa 4 | Qidong – Qidong (79,2 km)

1 Matteo Malucelli XDS Astana Team 1:37:03 2 Joshua Giddings Lotto Intermarché m.t. 3 Dušan Rajović Solution Tech NIPPO Rali m.t. 4 Alexander Salby Li Ning Star m.t. 5 Gleb Syritsa XDS Astana Team m.t. 6 Cameron Scott Li Ning Star m.t. 7 Adam Bradáč Factor Racing m.t. 8 Cristian David Pita Roojai Insurance Winspace m.t. 9 Jesper Rasch China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 10 Kurt Eather Ccache x Bodywrap m.t. 11 Sebastián Pita Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team m.t. 61 Hernán Aguirre Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team m.t.

Clasificación General Indvidual