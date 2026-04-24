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Vuelta a Asturias: Nairo Quintana le rinde homenaje a su paisano Cristián Muñoz ganando la segunda etapa

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El boyacense Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
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Giulio Pellizzari gana la jornada final y se queda con el título del Tour de los Alpes con Egan Bernal de subcampeón

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El nariñense Robinson Chalapud sigue 4° en la clasificación general de la HTV Cup en Vietnam. (Foto © HTV Cup)
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