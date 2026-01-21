Tobias Lund Andresen se queda con el primer duelo de sprinters en el Tour Down Under con Juan Sebastián Molano 11°

El primer duelo de sprinters del Tour Down Under 2026 quedó en manos del danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team). El escandinavo fue el fue más rápido en el embalaje, luego de recorrer 144 kilómetros por los alrededores de la población de Tanuda, en el sur de Australia.

El corredor vikingo derrotó al británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) y al australiano Sam Welsford (INEOS Grenadiers), segundo y tercero, respectivamente, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se tuvo que conformar con el puesto 11°.

En cuanto al resto de los suramericanos, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) ingresó en la casilla 26°, le siguió su compatriota Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost) en la posición 25°, después entró el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 58° y el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team) finalizó 92°, todos con el mismo tiempo del ganador.

La fuga del día la protagonizaron el noruego Martin Urianstad Bugge (Uno-X Mobility) y los franceses Enzo Paleni (Groupama – FDJ United) y Guillaume Martin (Groupama – FDJ United), pero al final todos fueron alcanzados por el pelotón.

La última de las tres subidas de Menglers Hill no fue obstáculo para los velocistas, que se mantuvieron sin problemas en el lote. Al final, el ritmo aumentó y los equipos de los sprinters colocaron sus trenes al frente para la definición, donde Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) fue el más rápido.

La primera carrera World Tour del año, continuará este miércoles por tierras australianas con una etapa rompe-piernas de 148,1 kilómetros entre Norwood y Uraidla, que incluye tres premios de montaña.

⚡Perfect timing, and a perfect execution from the guys at @decathloncmacgm!



A late comeback from Sam Welsford and Matty Brennan can't challenge the Dane, and Tobias Lund Andresen takes Stage 1!



— Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 21, 2026

Santos Tour Down Under (2.UWT)

Resultados Etapa 1 | Tanunda – Tanunda (120,6 km)

1 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team 2:42:41 2 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike m.t. 3 Sam Welsford INEOS Grenadiers m.t. 4 Danny van Poppel Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 5 Ethan Vernon NSN Cycling Team m.t. 6 Liam Walsh Australia m.t. 7 Lionel Taminiaux Lotto Intermarché m.t. 8 Casper van Uden Team Picnic PostNL m.t. 9 Tim Torn Teutenberg Lidl – Trek m.t. 10 Luke Lamperti EF Education – EasyPost m.t. 11 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG m.t. 58 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious m.t.

