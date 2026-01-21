Connect with us

Ruta

Tobias Lund Andresen se queda con el primer duelo de sprinters en el Tour Down Under con Juan Sebastián Molano 11°

Publicado

Hace 4 mins

el

El danés Tobias Lund Andresen ganó la primera etapa en línea del Tour Down Under 2026. (Foto © Santos Tour Down Under)
Ruta

Guaduas se alista para recibir al pelotón nacional en la tradicional Copa Policarpa Salavarrieta

Publicado

Hace 44 mins

el

21 enero, 2026

Por

Óscar Téllez ganando la XVI Copa Policarpa Salavarrieta en la categoría sub-23. (Foto © Escuela de Ciclismo Adolfo Rico)
Ruta

Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década

Publicado

Hace 2 horas

el

20 enero, 2026

Por

La victoria del antioqueño Alejandro Osorio en la octava etapa de la Vuelta al Táchira 2024. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Ruta

Así van las colombianas en la general del Tour El Salvador; Paula Patiño la mejor en el Top 5

Publicado

Hace 3 horas

el

20 enero, 2026

Por

La antioqueña Paula Patiño, la mejor colombiana en el Tour El Salvador 2026. (Foto © Laboral Kutxa - Fundación Euskadi)
