Apoteósico 1-2 de Colombia en la jornada inaugural del Tour de Omán con Juan Sebastián Molano 1° y Fernando Gaviria 2°
En una definición espectacular, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) ganó la primera etapa del Tour de Omán, luego de recorrer 170,9 kilómetros en la Península Arábiga. El sprinter paipano le ganó el duelo a su compatriota Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) que terminó 2°.
Molano se mostró muy rápido en la definición y a medida que la velocidad aumentó en los últimos kilómetros fue guiado por el portugués Rui Oliveira. Ya con el sprint lanzado, Gaviria aceleró en busca del triunfo en una larga recta, pero finalmente tuvo que ceder ante el boyacense.
En cuanto a los tres colombianos del Movistar Team, Einer Rubio finalizó 47°, Nairo Quintana 49° y Diego Pescador 51°, los tres en el pelotón con el mismo tiempo del ganador.
La fuga del día la protagonizaron el polaco Patryk Goszczurny (Team Visma | Lease a Bike) y los españoles José Luis Faura (Burgos Burpellet BH) y Alex Díaz (Caja Rural – Seguros RGA), quienes trabajaron mancomunadamente y alcanzaron una buena ventaja rápidamente.
Los equipos de los sprinters lideraron la persecución, marcando el ritmo en el pelotón. A medida que se acercó la línea de meta, el ritmo en el lote aumentó cada vez más, disminuyendo las posibilidades de los escapados, que fueron capturados en la parte final.
La carrera del oriente medio continuará este domingo con la segunda etapa, saliendo de Al Rustaq Forty terminando en Yitti Hills sobre 191,4 kilómetros, que tendrá un pequeño repecho sobre el final de 1,8 km al 5,4 por ciento.
Tour of Oman (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Ministry of Tourism – Bimmah Sink Hole (170,9 km)
|1
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|4:24:54
|2
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|3
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|4
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Amaury Capiot
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|6
|Rick Pluimers
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Madis Mihkels
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|8
|Iván García Cortina
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Bryan Coquard
|Cofidis
|m.t.
|10
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto Intermarché
|m.t.
|11
|Emmanuel Houcou
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|12
|Rodrigo Álvarez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|47
|Einer Rubio
|Movitar Team
|m.t.
|49
|Nairo Quintana
|Movitar Team
|m.t.
|51
|Diego Pescador
|Movitar Team
|m.t.
“Un debut soñado con el NU Colombia”: William Colorado tras consagrarse campeón nacional Sub-23 de ruta
El talentoso pedalista William Colorado, que debutaba con los colores del NU Colombia, se coronó campeón nacional Sub-23 en el marco del Campeonato Nacional de Ruta 2026, después de la prueba de gran fondo para su categoría que recorrió 124,5 kilómetros entre Sopó y Guasca.
El corredor risaraldense se impuso con suficiencia tras un certero ataque sobre los metros finales abriendo a lo grande el palmarés del equipo morado en la temporada 2026. “Por fin se nos dio, nos llevamos esta camiseta tricolor para la casa. Qué mejor que entrar a un gran equipo como lo es el NU Colombia ganando, un debut soñado”, dijo Colorado.
Con solo 21 años el nacido en Santuario, Risaralda, es una de las grandes apuestas del Nu Colombia para esta temporada que buscará terminar de formar para promover al ciclismo europeo.
“Tuvimos piernas para el sprint final y podernos llevar la victoria. En el repecho vi que la carrera estaba lanzada, gracias a Dios tome la decisión correcta, en el momento correcto y pude jugarles con cabeza al final”, concluyó el risaraldense, que el año pasado se probó en el equipo Q36.5 Pro Cycling Team.
“Era importante para mí conseguir esta victoria; significa mucho”: Juan Sebastián Molano tras su triunfo en Omán
El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) celebró su primer triunfo de la temporada en la jornada inaugural del Tour de Omán 2026, tras ganarle al sprint a su compatriota Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), en una jornada llana de 170,9 kilómetros.
“Era importante para mí conseguir esta victoria; significa mucho. El pasado agosto tuve que terminar la temporada antes de tiempo por problemas de rodilla, así que después de cinco meses sin competir y dos sin montar en bicicleta, esta victoria es aún más dulce”, dijo Molano, en declaraciones recogidas por la escuadra árabe.
El pedalista paipano se mostró muy rápido en la definición y a medida que la velocidad aumentó en los últimos kilómetros, Molano, fue guiado por el portugués Rui Oliveira. Ya con el sprint lanzado, Gaviria aceleró en busca del triunfo en una larga recta, pero finalmente tuvo que ceder ante su compatriota.
“Estoy muy contento. El equipo hizo un trabajo increíble. En los últimos 15 kilómetros me mantuvieron en una buena posición y protegido del viento. Después de todo el esfuerzo, recompensarlos con una victoria es una sensación increíble. Rui Oliveira hizo un trabajo extraordinario para mí en la parte final”, concluyó el pedalista paipano.
Campeonatos Nacionales Sistecrédito 2026: William Colorado se consagra campeón Sub-23 de ruta
En un final emotivo, William Colorado (Nu Colombia) se coronó campeón de la ruta en la categoría sub-23 en el Campeonato Nacional Sistecrédito 2026, después de recorrer 124,5 kilómetros entre Sopó y Guasca.
El corredor risaraldense se impuso con suficiencia tras un certero ataque sobre los metros finales. Segundo entró Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) y tercero Cristián Vélez (Team Sistecrédito), quienes se subieron al podio y reclamaron la medalla de plata y bronce, respectivamente.
En la parte final aparecieron los ataques, el primero fue el boyacense Robert Plazas (Team Sistecredito) con un ataque lejano, pero su movimiento fue contrarrestado rápidamente por el grupo de favoritos y lo neutralizaron a menos de 20 kilómetros para el final.
Luego le llegó el turno a Juan Diego Quintero (Petrolike), quien se llevó a su rueda a Brandon Urrego (SHC Cycling Team), Miguel Ángel Marín (EF Education Aevolo), Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) y William Colorado (NU Colombia), que al final fue el más fuerte.
El risaraldense William Colorado nacido en Santuario sucedió en el palmarés de la prueba de ruta sub-23 a Samuel Flórez, vencedor el año pasado en Bucaramanga.
RESULTADOS
|1
|William Colorado
|Nu Colombia
|2:39:46
|2
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Cristián Vélez
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|0:04
|5
|Miguel Ángel Marín
|EF Education Aevolo
|0:07
|6
|Alejandro Peña
|Nu Colombia
|0:12
|7
|Yeferson Camargo
|Team Medellín-EPM
|+ 58
|8
|Juan Diego Estupiñan
|Boyacá es Para Vivirla
|0:12
|9
|José Manuel Ortiz
|Liga de Antioquia
|+ 01:38
|10
|Michael Moreno
|Ciclismo capital -LMC -Strongman
|0:12
|11
|Juan Guillermo Pinto
|GW Erco Sportfitness
|0:12
|12
|David Rodas
|Cotrafa Social Bielas OCC
|0:12
|13
|Julián David Sánchez
|SHC Cycling Team
|0:12
|14
|Samuel Arias
|Liga de Caldas
|0:12
|15
|Simón Tovar
|Chía Ciudad de la Luna
|0:12