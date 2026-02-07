Remco Evenepoel gana la etapa reina de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y se convierte en el nuevo líder

La etapa reina de la Vuelta a la Comunidad Valenciana quedó en poder del belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien ganó el duelo de escaladores y se impuso en la cuarta jornada de 172 kilómetros, disputada entre La Nucía y Teulada Moraira.

El corredor europeo se quedó con la victoria, luego de 4″14:01. Segundo entró el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG) a 24 segundos del ganador y tercero se reportó el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe).

La fuga del día la protagonizaron el francés Julien Bernard (Lidl – Trek), el belga Steff Cras (Soudal Quick-Step), el británico Lewis Askey (NSN Cycling Team), el checo Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) y los españoles Fernando Tercero (Team Polti VisitMalta) y Carlos García Pierna (Burgos Burpellet BH) , sin embargo, todos fueron neutralizados en la fase final de la jornada.

La carrera española finalizará este domingo con la quinta y última etapa de 94,7 kilómetros entre Bétera y Valencia, donde conoceremos al sucesor del colombiano Santiago Buitrago, campeón del año pasado.

Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | La Nucía – Teulada Moraira (172 km)

1 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 4:14:01 2 João Almeida UAE Team Emirates – XRG 0:24 3 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 4 Antonio Tiberi Bahrain – Victorious 0:25 5 Brandon McNulty UAE Team Emirates – XRG 0:36 6 Magnus Sheffield INEOS Grenadiers 1:02 7 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe 1:48 8 Ben Turner INEOS Grenadiers 1:56 9 Riley Sheehan NSN Cycling Team 2:01 10 Viktor Soenens Soudal Quick-Step 2:03



Remco Evenepoel nuevo líder de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. (Foto © Volta a la Comunitat Valenciana – VCV)

Clasificación General Individual