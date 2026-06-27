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Modo Tour: flash noticioso con las últimas novedades de la segunda grande de la temporada
Remco Evenepoel llega sin ritmo de competencia y con unos kilos menos
Una de las bazas del Red Bull-BORA-Hansgrohe estará en la línea de salida del Tour de Francia el próximo sábado sin ritmo de competición, pero con la confianza necesaria. El belga ha encontrado el equilibrio perfecto a pesar de no competir desde la Lieja-Bastoña-Lieja (26 de abril). “También puedo prepararme en los entrenamientos; no necesito muchas carreras para estar listo”, dijo Evenepoel a Sporza. Para el pedalista de 26 años será su tercera participación en el Tour de Francia. En su debut en 2024, terminó tercero, pero en 2025 abandonó la carrera en la decimocuarta etapa. “Estoy muy satisfecho con el progreso que he logrado. Me siento con una sensación completamente diferente. Abordamos la pérdida de peso de forma inteligente. He bajado de peso, pero he mantenido mi potencia”, agregó el belga.
Bart Lemmen el reemplazo de Edoardo Affini
El pedalista neerlandés no participará en el Campeonato Nacional de Ruta de los Países Bajos de 2026. El ciclista de 30 años es el primer reserva del equipo Visma | Lease a Bike para el Tour de Francia. Debido a la fuerte caída de Edoardo Affini durante el campeonato italiano de contrarreloj el viernes, el equipo incluiría a Lemmen en la plantilla para la carrera francesa a última hora. Esto ya ocurrió en 2024. El Visma le confirmó a In de Leiderstrui que Lemmen no podrá participar en el Campeonato de su país porque debe estar listo para afrontar la ronda gala.
David Gaudu criticado por sus compañeros de equipo
El francés figuraba en la lista de participantes del próximo Tour de Francia, pero finalmente no competirá en la Grande Bouclé. Así lo anunció en una entrevista en la que también respondió a las críticas formuladas recientemente por un compañero de equipo anónimo. Un corredor del Groupama-FDJ United, que no fue identificado, declaró en Le Parisien que Gaudu ya no vive lo suficiente para su deporte. “Ya no tiene pasión, pero es el único que no se da cuenta. Cada vez recibe menos apoyo dentro del equipo”, fue la crítica. Gaudu respondió a estas declaraciones: “No tengo explicación para las críticas ¡La polémica de los últimos días no me interesa en absoluto!”, afirmó el escalador, quien, recibe un generoso salario en el Groupama, pero sin grandes resultados en los últimos años.
Mikel Landa se baja de otra grande
El experimentado pedalista español no formará parte del Tour de Francia 2026. El corredor vasco del Soudal Quick-Step se queda fuera de la alineación para la carrera francesa, a pesar de que era uno de los grandes objetivos marcados al inicio de su temporada. Una decisión que supone un nuevo revés para el ciclista, que ya había visto cómo su planificación se complicaba desde el inicio del año por su lesión. La noticia fue adelantada por Ciro Scognamiglio, de La Gazzetta dello Sport: “Mikel Landa no estará en la selección final de Soudal Quick-Step para el Tour de Francia 2026, tal y como nos confirmaron las fuentes”.
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Egan Bernal con grandes posibilidades de correr el Tour de Francia ante la serie de lesiones en el Netcompany Ineos
A menos de una semana de que comience el Tour de Francia, poco a poco van tomando cada vez más fuerza las versiones que indican que Egan Bernal podría estar corriendo la segunda grande de la temporada.
Aunque el zipaquireño no ha sido confirmado oficialmente por el Netcompany Ineos para la ronda gala, hay informaciones de prensa que lo dan como un hecho. Según el periodista Camilo Castellanos, el formidable rutero colombiano estaría en la ‘Grande Bouclé‘.
“Una primicia, Egan Bernal va a correr el Tour de Francia ante la baja de Oscar Onley. Estoy en capacidad de confirmarles esta información”, dijo Castellanos en su cuenta de Instagram.
En caso de que se confirme su presencia en el Tour, Bernal formaría con el equipo inglés en la salida de Barcelona el próximo 4 de julio ante la serie de lesiones que afectan a la escuadra británica.
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Oficial: Jerónimo Calderón contratado por el equipo de desarrollo del Movistar Team
El Movistar Team Academy continúa reforzando su apuesta por el talento joven con la incorporación del colombiano Jerónimo Calderón y el español Raúl López para las temporadas 2027 y 2028. Ambos corredores se sumarán a la estructura de desarrollo de la escuadra telefónica, fortaleciendo un proyecto que apuesta por la formación y el crecimiento de jóvenes ciclistas con proyección internacional.
Calderón llega procedente del Team Sistecrédito tras consolidarse como uno de los corredores más prometedores del ciclismo colombiano. Su versatilidad y sus destacadas prestaciones sobre la bicicleta de contrarreloj le han permitido destacar tanto a nivel nacional como internacional.
A sus 18 años, el corredor antioqueño ya cuenta con un palmarés notable. En 2024 se proclamó campeón de la contrarreloj de los Juegos Nacionales Juveniles de Colombia y conquistó la medalla de plata en la prueba contrarreloj de los Juegos Bolivarianos de la Juventud. Un año después confirmó su progresión al conquistar el título panamericano júnior de contrarreloj y destacar también en competiciones internacionales de primer nivel.
“Mis inicios en el ciclismo fueron hace tres años. Yo era patinador y empecé a utilizar la bicicleta como un entrenamiento más, aunque desde muy pequeño me gustaba este deporte. Por parte de mi padre siempre ha existido una gran afición por el ciclismo; él compitió en MTB y varios de mis primos llegaron a correr a nivel profesional”, explica Calderón, cuya familia ha estado siempre muy vinculada al mundo de la bicicleta.
Antes de centrarse plenamente en el ciclismo, Calderón practicó durante varios años el patinaje, disciplina en la que también cosechó buenos resultados. Su capacidad para rendir tanto en la montaña como en las pruebas contrarreloj, unida a su rápida evolución competitiva, le han permitido llamar la atención y dar ahora el salto al ciclismo europeo de la mano de Movistar Team Development.
“Cuando terminé mi etapa en el patinaje decidí centrarme en el ciclismo y perseguir el sueño de convertirme en ciclista profesional. Poco a poco fui acumulando experiencia y victorias hasta tener la oportunidad de dar el salto a Europa, que era mi gran sueño”, agregó el antioqueño.
El director deportivo del proyecto, Sebastián Unzué, celebró las nuevas contrataciones: “Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Jerónimo y a Raúl a nuestro equipo. Son dos corredores de gran calidad y talento, con un potencial muy prometedor. No tengo dudas de que Movistar Team Academy es el lugar ideal para que sigan creciendo, y estoy convencido de que en los próximos años les veremos hacer grandes cosas”.
Con estas incorporaciones, Movistar Team Academy refuerza su compromiso con la formación de jóvenes talentos y suma a su estructura dos corredores con una notable proyección de futuro, llamados a continuar su desarrollo deportivo dentro de un entorno orientado al alto rendimiento y al crecimiento a largo plazo.
*Con Información Prensa Movistar Team
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Tour de Francia 2026: Barcelona se prepara para vivir su primer Grand Départ
El próximo sábado 4 de julio, Barcelona escribirá una de las páginas más importantes de su relación con el ciclismo mundial. Por primera vez en la historia, la capital catalana será escenario del Grand Départ del Tour de France, un acontecimiento que situará a la ciudad en el centro neurálgico de la carrera ciclista por etapas más prestigiosa del planeta y que reforzará su trayectoria como sede de grandes eventos deportivos internacionales.
La elección de Barcelona no es un hecho aislado, sino la consolidación de una relación construida durante décadas entre la ciudad, su gente y el Tour de Francia. Junto con Tarragona, Granollers y otras localidades catalanas, la ciudad condal protagonizará un inicio de carrera que pondrá en valor la diversidad del paisaje, la riqueza cultural y la capacidad organizativa de Cataluña, en una salida que combinará deporte, territorio y proyección global.
El Tour de Francia es mucho más que una competición ciclista. Con más de 120 años de historia y 113 ediciones, se ha convertido en una cita universal del deporte, una celebración del esfuerzo colectivo y un fenómeno cultural seguido en más de 190 países. Su dimensión mediática y social lo convierte cada año en una plataforma incomparable para mostrar al mundo los territorios que acogen su recorrido.
Desde su primera edición en 1903, el Tour ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo del ciclismo como deporte de equipo, resistencia y superación. Su inicio anual, el Grand Départ, ha dejado de ser únicamente el punto de partida de la carrera para transformarse en una vitrina cultural, paisajística y económica para las ciudades anfitrionas, que encuentran en el Tour de France una oportunidad única de conexión con millones de aficionados.
Barcelona ya había recibido al Tour de Francia en tres ocasiones anteriores, en 1957, 1965 y 2009, siempre con un protagonista común: la gente. En cada paso de la carrera, las calles se llenaron de expectación, actividades y compromiso ciudadano, confirmando que el vínculo entre la ciudad y la ronda francesa no se construye solo sobre el asfalto, sino también sobre la emoción de una afición que ha sabido convertir cada visita en una verdadera fiesta.
La primera llegada del Tour a Barcelona se produjo el 12 de julio de 1957, cuando la carrera cruzó la frontera para finalizar una etapa en la ciudad después de un exigente recorrido desde Perpiñán. Los ciclistas culminaron la jornada en el Estadio de Montjuïc, ante una gran expectación popular. Aquel día se abrió un vínculo nuevo entre Barcelona y la prueba más reconocida del ciclismo internacional.
Ocho años después, el 2 de julio de 1965, el Tour de Francia volvió a Barcelona en una jornada que quedó marcada por la hazaña de José Pérez Francés. El corredor completó en solitario los 221 kilómetros desde Ax-les-Thermes, pasando por el collado de Toses, y logró una victoria memorable en Montjuïc. Su triunfo tuvo un fuerte eco entre la afición catalana y reforzó el carácter deportivo y simbólico de la ciudad.
El 9 de julio de 2009, Barcelona volvió a recibir al Tour con una etapa de recorrido íntegramente catalán que partió desde Gerona y concluyó nuevamente en Montjuïc con la victoria del noruego Thor Hushovd. La presencia de un público numeroso y participativo volvió a demostrar la capacidad de la ciudad para acoger grandes eventos con vocación internacional, manteniendo vivo un escenario que ya forma parte de la memoria ciclista barcelonesa.
En 2026, esa historia dará un paso definitivo. Entre el 4 y el 6 de julio, Barcelona será por primera vez el punto de partida oficial del Tour de France. La ciudad ofrecerá un Grand Départ con una etapa inaugural 100% urbana, atravesando con una contrarreloj por equipos lugares emblemáticos como la Sagrada Família, el Paseo de Gràcia y Montjuïc. Este último, escenario habitual de llegadas y espacio clave de la actividad deportiva de la ciudad, simbolizará una vez más el vínculo entre territorio y deporte.
Como antesala de este momento histórico, Barcelona ya calienta motores con la Festa del Tour, una gran celebración ciudadana que del 26 de junio al 5 de julio llenará los diez distritos con más de 70 actividades gratuitas. Con conciertos, espectáculos itinerantes, cultura popular, gastronomía, comercio, mercados, actividades familiares y propuestas vinculadas al mundo de la bicicleta, la ciudad se prepara para vivir el Tour de Francia 2026 no solo como una carrera, sino como una fiesta colectiva que confirma que Barcelona y el ciclismo siguen pedaleando juntos hacia el futuro.