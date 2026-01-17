Yeniret Roa se queda con la victoria en el inicio de la Vuelta al Táchira Femenina 2026

La talentosa ciclista venezolana Yeniret Roa (Team Lotería del Táchira), que el año pasado participó en los Juegos Panamericanos Junior, ganó la primera etapa la Vuelta al Táchira Femenina, un critérium de una hora en la ciudad de Rubio.

“Alegre por la victoria, darle las gracias a mi equipo, que estuvieron ahí apoyándome. Una alegría muy grande por todo el esfuerzo que hacemos. Mañana vamos con todo no puedo perder la camisa de líder”, dijo Roa, tras ganar la jornada inaugural.

El giro tachirense para mujeres arrancó en el municipio de Junín con la participación de 32 ciclistas de varios estados venezolanos, junto a participantes provenientes de Colombia.

La carrera venezolana de dos días de competencia, que busca a la sucesora de Johaneth Vargas, campeona del año pasado, finalizará este domingo en la ciudad de San Cristóbal.