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Angie Mariana Londoño ganó la jornada inaugural de la Vuelta a Guatemala Femenina
Empezaron las emociones de la Vuelta a Guatemala Femenina con buenas noticias para el ciclismo colombiano. La antioqueña Angie Mariana Londoño (Asociación de Sololá) se adjudicó la primera etapa de la prueba que se corrió en Parramos, municipio situado en el departamento de Chimaltenango.
La jornada inaugural, que presentó un recorrido ondulado 97,5 kilómetros, fue acorde para las condiciones de la pedalista nacional que terminó siendo la más fuerte en la definición. Segunda se reportó la estadounidense Galen Bolard (Competitive Edge Racing) a cuatro segundos y tercera ingresó a la meta la ecuatoriana Marcela Peñafiel (Best PC Hino – Chía) a cinco segundos de la colombiana.
La nueva edición 23 de la carrera chapina, de categoría UCI 2.2, una de las más importantes de Centroamérica, arrancó con un pelotón de 54 pedalistas de 10 equipos, donde sobresalen 8 colombianas.
La carrera guatemalteca para mujeres, continuará este viernes con la segunda etapa, una jornada ondulada 95,3 kilómetros, que se llevará a cabo entre Santa Lucía Utatlán y la Cumbre María Tecún, cerca de la localidad de Senyabá, en un final montañoso.
Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 1 | Parramos – Parramos (97,5 km)
|1
|Angie Mariana Londoño
|Asociación de Sololá
|2:43:35
|2
|Galen Bolard
|Competitive Edge Racing
|0:04
|3
|Marcela Peñafiel
|Best PC Hino – Chía
|0:05
|4
|Gabriela Soto
|Team Macizo – Banrural
|0:07
|5
|Ashley Frye
|Competitive Edge Racing
|0:13
|6
|Elvia Cárdenas
|Team Macizo – Banrural
|0:13
|7
|Gergana Stoyanova
|Team Macizo – Banrural
|0:17
|8
|Diana Rodríguez
|Castelli Deluxe RedHook
|0:17
|9
|Juanita Salcedo
|Azteca Cycling Team
|0:19
|10
|Adriana Molina
|Best PC Hino – Chía
|0:19
|21
|María Fernanda Gomez
|Asociación de San Marcos
|0:54
|25
|Catalina Roa
|Asociación de Sololá
|1:02
|26
|María Alejandra León
|Castelli Deluxe RedHook
|1:02
|29
|Andrea Vargas
|Azteca Cycling Team
|1:17
|32
|Katherinne Araque
|Project Chaos
|1:44
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La terminación anticipada de la Vuelta a Colombia 2026 deja campeón a Diego Camargo
La Vuelta a Colombia 2026 llegó a su fin antes de lo previsto. La Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la carrera determinaron este jueves terminar anticipadamente la edición 76 de la competencia, luego de evaluar las condiciones generadas por el terremoto que afectó al país el pasado lunes 10 de agosto.
“Atendiendo a las circunstancias presentadas durante el desarrollo de la competencia, se da por terminada la Vuelta a Colombia 2026”, informó Fedeciclismo.
La terminación anticipada de la ronda colombiana dejó como campeón al boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM), quien estuvo acompañado en el podio por Javier Jamaica (Nu Colombia) y Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito).
Hay que acotar que todas las etapas que transcurrieron fueron ganadas por el Team Medellín-EPM, cuatro de ellas, por el antioqueño Wilmar Paredes y la del día anterior por Camargo.
Clasificación General Final
|1
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|21:28:08
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:38
|3
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|1:04
|4
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|2:05
|5
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|5:37
|6
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|5:37
|7
|Daniel Hoyos
|Gobernación del Putumayo-Bicicletas Strongman
|5:40
|8
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|6:35
|9
|Luis Daniel Oses
|7C Economy -Hyundai
|7:56
|10
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|8:11
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Riley Sheehan sale victorioso en el inicio del Tour Checo con Samuel Flórez y Edward Cruz en el grupo principal
En un final a pura velocidad, el estadounidense Riley Sheehan se impuso en la primera etapa del Tour Checo 2026. El corredor del NSN Cycling Team fue el más rápido en el sprint, luego de recorrer 163,2 kilómetros entre Praga y Karlovy Vary.
El pedalista norteamericano, que alcanzó su segunda victoria en la temporada, derrotó en el embalaje al británico Ben Turner (Netcompany INEOS) y al estonio Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente. El mejor suramericano fue el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) en el puesto 13°.
Con relación a los dos colombianos en competencia, el antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) entró en la casilla 49° y el bogotano Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó 59°, ambos en el grupo principal con el mismo tiempo del ganador.
La carrera checa del calendario UCI continuará este viernes con la segunda etapa, de las cuatro pactadas, una jornada ondulada de 155 kilómetros entre la ciudad de Mladá Boleslav y la montaña de Ještěd, la más alta de la cordillera al norte de la República Checa en un ascenso de 15 km con 4.1 % de desnivel.
Czech Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Praga – Karlovy Vary (163,2 km)
|1
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|3:45:15
|2
|Ben Turner
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|3
|Romet Pajur
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|4
|Scott McGill
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|5
|Nolan Huysmans
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|6
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|7
|Filippo Turconi
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Jules Hesters
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|9
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Sergi Darder
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|13
|Francisco Peñuela
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|47
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|58
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
Ruta
Víctor Benareau se consagra campeón de la Vuelta a Castilla-La Mancha con Juan Pablo Ortega en el Top 5
La Vuelta a Castilla-La Mancha despidió su segunda edición con una etapa de 138 kilómetros entre la localidad de Tembleque (Toledo) y la de Manzanares (Ciudad Real), donde el suizo Victor Benareau (High Level Gsport) no tuvo contratiempos para defender el liderato de la carrera y consagrarse campeón tras ganar las primeras tres etapas.
La buena noticia para el ciclismo colombiano llego por parte de Juan Pablo Ortega, compañero del campeón y quien fue fundamental en la consecución del título para el equipo High Level Gsport. El joven escarabajo terminó en el quinto puesto a solo 24 segundos del ganador.
En cuanto al resto de nacionales se clasificaron de la siguiente forma: Andrés Mancipe 12°, Santiago Sánchez 50°, Jerónimo González 52°, Nicolás Guzmán 59° y Nicolás Hernández 83°.
Una nueva llegada al sprint decidió al vencedor de la etapa final de la carrera del calendario español, con victoria para el neerlandés Mika Vijfvinkel (Supermercados Froiz), quien superó al español Mario Anguela (El Bicho Plataforma Central Iberum) tras casi 3 horas de carrera y una media de 46’7km/h.
Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha
Resultados Etapa 5 » Tembleque › Manzanares (138 km)
|1
|Mika Vijfvinkel
|Supermercados Froiz
|2:53:36
|2
|Mario Anguela
|El Bicho Plataforma Central Iberum
|m.t.
|3
|Joan Cadena
|Technosylva Rower Bembibre
|m.t.
|4
|José Dominguez
|Natural Greatness – Rali – Alé
|m.t.
|5
|Aimar Erostarbe
|Smartlog Nest Cycling Team
|,,
|6
|Juan Pablo Ortega
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|m.t.
|7
|Gerard Mora
|Team MP Group
|m.t.
|8
|Albert Roca
|Caja Rural – Alea
|m.t.
|9
|Victor Benareau
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|,,
|10
|Ibon Díaz
|Orihuela Cycling Team
|m.t.
|29
|Andrés Mancipe
|ODL Team – Lasal Cocinas
|m.t.
|36
|Nicolás Hernández
|Bialini Wheellab
|m.t.
|77
|Santiago Sánchez
|Telcom-On Clima-Osés
|m.t.
|97
|Nicolás Guzmán
|ODL Team – Lasal Cocinas
|,,
|98
|Jerónimo González
|ODL Team – Lasal Cocinas
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Víctor Benareau
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|17:15:31
|2
|Mika Vijfvinkel
|Supermercados Froiz
|0:06
|3
|Mario Anguela
|El Bicho Plataforma Central Iberum
|0:20
|4
|Gabriel Baptista
|Technosylva Rower Bembibre
|0:21
|5
|Juan Pablo Ortega
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|0:24
|6
|José María Pina
|Club Ciclista Padronés – Cortizo
|0.24
|7
|Pablo Leno
|Extremadura-Pebetero
|0.24
|8
|Albert Roca
|Caja Rural-Alea
|0:25
|9
|Francisco Fernández
|Extremadura-Pebetero
|0:25
|10
|Marti Martínez
|Caja Rural-Alea
|0:27
|12
|Andrés Mancipe
|ODL Team – Lasal Cocinas
|0:28
|50
|Santiago Sánchez
|Telcom-On Clima-Osés
|0:30
|52
|Jerónimo González
|ODL Team – Lasal Cocinas
|0:30
|59
|Nicolás Guzmán
|ODL Team – Lasal Cocinas
|0:56
|83
|Nicolás Hernández
|Bialini Wheellab
|2:27