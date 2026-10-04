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Ruta

¡Orgullo colombiano! Jessica Marcela Parra se consagra campeona de la Vuelta a Costa Rica con Camila Valbuena 2°

Publicado

Hace 8 mins

el

Camila Valbuena, Jessica Marcela Parra y Natalia Safroniuk, en el podio de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026. (Foto © Federación Costarricense de Ciclismo)
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Ruta

Remco Evenepoel, campeón de Europa en una batalla agónica definida por ‘foto-finish’

Publicado

Hace 38 mins

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4 octubre, 2026

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El belga Remco Evenepoel se consagró como campeón europeo de ruta. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)
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¡Victoria suramericana! Eduardo Sepúlveda gana la clásica japonesa Oita Urban

Publicado

Hace 2 horas

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4 octubre, 2026

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El argentino Eduardo Sepúlveda ganó la clásica japonesa Oita Urban 2026. (Foto © Astemo Utsunomiya Blitzen)
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Ruta

El Orgullo Paisa va por el título de la Vuelta a Nariño con una nómina de lujo

Publicado

Hace 3 horas

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4 octubre, 2026

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La potente nómina del Orgullo Paisa que afrontará la Vuelta a Nariño 2026. (Foto © Orgullo Paisa)
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