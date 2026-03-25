Ruta
Volta a Catalunya: Dorian Godon sigue intratable, gana la tercera etapa y se afianza en el liderato
¡El que es caballero repite! Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ganó al sprint el tercer capítulo de la Volta a Catalunya 2026, desarrollado sobre 159,4 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca. El belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) intentó ganar la etapa, pero una caída en último kilómetro se lo impidió.
El francés, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, superó en el embalaje a los británicos Ethan Vernon (NSN Cycling Team) y Noah Hobbs (EF Education-EasyPost), mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) entró en la casilla 24°, siendo el mejor suramericano de la jornada.
En cuanto a los colombianos la mayoría ingreso en el pelotón, con Einer Rubio (Movistar Team en el puesto 48°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 57°, Nairo Quintana (Movistar Team) 76°, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 101° e Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 124°.
Con relación a la clasificación general no se presentaron grandes cambios y el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers) mantuvo el liderato. El segundo puesto lo ocupa el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el podio parcial lo completa el inglés Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team).
La edición 105 de la ronda catalana, continuará este jueves con la cuarta etapa, que sufrió cambios debido a una alerta climática por rachas de viento de hasta 90km/h en la cima de Vallter. La jornada, con salida desde Mataró, finalizará su recorrido en la localidad de Camprodon, recortando la subida final a la estación.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Mont-roig del Camp – Vila-seca (159,4 km)
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|3:43:33
|2
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Noah Hobbs
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|4
|Toon Aerts
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|5
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|m.t.
|6
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|8
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|9
|Michel Heßmann
|Movistar Team
|m.t.
|10
|Mark Stewart
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|48
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
|57
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|76
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|101
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|2:20
|124
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|2:26
Clasificación General Individual
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|11:29:50
|2
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:11
|3
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:16
|4
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:18
|5
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:19
|6
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|0:20
|7
|Rudy Molard
|Groupama-FDJ United
|0:20
|8
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|0:20
|9
|Antoine L’Hote
|Decathlon CMA CGM Team
|0:20
|10
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:20
|42
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:20
|62
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:20
|87
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|4:11
|114
|Einer Rubio
|Movistar Team
|8:14
|133
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|13:00
Ruta
Vuelta al Valle: Rodrigo Contreras impone su condición de especialista al cronómetro y gana la contrarreloj
Respondiendo al favoritismo, Rodrigo Contreras (NU Colombia) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta al Valle 2026, una contrarreloj de 19,3 kilómetros, disputada entre el puente de Juanchito y el municipio de Candelaria.
El ganador de la CRI utilizó un tiempo de 22:24″ a una velocidad media de 51,07 km / h. El segundo escalón del podio de la jornada al cronómetro lo ocupó Brandon Vega (GW Erco Sprotfitness) a 23″ de diferencia y la tercera posición fue para su compañero de equipo Javier Jamaica (Nu Colombia) a 31 segundos.
En la clasificación general el Nu Colombia pasó al comando con el cundinamarqués Rodrigo Contreras, quien se apoderó de la camiseta de líder, a la segunda posición escaló el bogotano Brandon Vega y en el tercer cajón se ubica Javier Jamaica.
La ronda vallecaucana continuará este jueves con la segunda etapa, un circuito de 116,8 kilómetros que llega al corregimiento de Villamaría.
Resultados Contrarreloj Individual (19,3 km)
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|22:24
|2
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:23
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:31
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:42
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:55
|6
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:56
|7
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|1:01
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:05
|9
|Freddy Ávila
|GW Erco Sportfitness
|1:06
|10
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|1:09
|11
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:11
|12
|Bryan Gómez
|Liga del Valle-Indervalle
|1:11
|13
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:13
|14
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:15
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|1:18
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|4:19:06
|2
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:23
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:31
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:41
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:55
|6
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:56
|7
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|1:01
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:05
|9
|Bryan Gómez
|Liga del Valle-Indervalle
|1:05
|10
|Freddy Ávila
|GW Erco Sportfitness
|1:06
|11
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:07
|12
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|1:09
|13
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:13
|14
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:15
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|1:18
Ruta
Santiago Umba, el mejor colombiano en el inicio de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026
La edición 41 de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, que cuenta con la participación de 5 escarabajos, vivió su primera etapa, una jornada ondulada de 161,1 kilómetros en la región de Piamonte.
Transcurrido el primer parcial de la ronda italiana, el pedalista boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali), se situó como el mejor colombiano, en el puesto 15° con el mismo tiempo del ganador, .
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la prestigiosa carrera italiana tras la jornada inaugural.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali – Clasificación General de los Colombianos
|15
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:00
|35
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|46
|Edison Callejas
|Petrolike
|m.t.
|49
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|m.t.
|53
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
Ruta
Jens Verbrugghe triunfa en la jornada inaugural de la Volta Alentejo con Leangel Linarez 2° y Santiago Mesa 4°
El pedalista belga Jens Verbrugghe (NSN Development Team) salió victorioso en la jornada inicial de Volta Alentejo 2026, luego de recorrer 166,6 kilómetros entre la ciudad de Sines y la villa portuguesa de Almodôvar.
Verbrugghe fue el más veloz en el sprint final para patentar su primer triunfo del año, superando al venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua). El tercer puesto lo ocupó el español Roger Pareta (Movistar Team Academy).
En cuanto a los colombianos, el mejor ubicado fue el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn), quien finalizó en el 4° puesto. El boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) terminó 55° y el El zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) se clasificó 76°
La carrera portuguesa vivirá este jueves segunda etapa, que llevará a los pedalistas de Ferreira do Alentejo hasta Montemor-o-Novo a lo largo de 160,5 kilómetros con un premio de montaña de tercera categoría.
Volta ao Alentejo (2.2)
Resultados Etapa 1 | Sines – Almodôvar (173,7 km)
|1
|Jens Verbrugghe
|NSN Development Team
|3:56:06
|2
|Leangel Linarez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|m.t.
|3
|Roger Pareta
|Movistar Team Academy
|0:01
|4
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|0:01
|5
|Matteo Vanden
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:01
|6
|Andoni López
|Anicolor / Campicarn
|0:01
|7
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:01
|8
|Moritz Mauss
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:01
|9
|Victor Benareau
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|0:01
|10
|Nathan Cusack
|EF Education – Aevolo
|0:01
|55
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:08
|76
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:10