Jens Verbrugghe triunfa en la jornada inaugural de la Volta Alentejo con Leangel Linarez 2° y Santiago Mesa 4°

El pedalista belga Jens Verbrugghe (NSN Development Team) salió victorioso en la jornada inicial de Volta Alentejo 2026, luego de recorrer 166,6 kilómetros entre la ciudad de Sines y la villa portuguesa de Almodôvar.

Verbrugghe fue el más veloz en el sprint final para patentar su primer triunfo del año, superando al venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua). El tercer puesto lo ocupó el español Roger Pareta (Movistar Team Academy).

En cuanto a los colombianos, el mejor ubicado fue el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn), quien finalizó en el 4° puesto. El boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) terminó 55° y el El zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) se clasificó 76°

La carrera portuguesa vivirá este jueves segunda etapa, que llevará a los pedalistas de Ferreira do Alentejo hasta Montemor-o-Novo a lo largo de 160,5 kilómetros con un premio de montaña de tercera categoría.

Volta ao Alentejo (2.2)

Resultados Etapa 1 | Sines – Almodôvar (173,7 km)

1 Jens Verbrugghe NSN Development Team 3:56:06 2 Leangel Linarez Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua m.t. 3 Roger Pareta Movistar Team Academy 0:01 4 Santiago Mesa Anicolor / Campicarn 0:01 5 Matteo Vanden UAE Team Emirates Gen Z 0:01 6 Andoni López Anicolor / Campicarn 0:01 7 Francisco Campos Team Tavira / Crédito Agrícola 0:01 8 Moritz Mauss UAE Team Emirates Gen Z 0:01 9 Victor Benareau High Level-Gsport-Grupo Tormo 0:01 10 Nathan Cusack EF Education – Aevolo 0:01