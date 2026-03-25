Santiago Umba, el mejor colombiano en el inicio de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026

La edición 41 de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, que cuenta con la participación de 5 escarabajos, vivió su primera etapa, una jornada ondulada de 161,1 kilómetros en la región de Piamonte.

Transcurrido el primer parcial de la ronda italiana, el pedalista boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali), se situó como el mejor colombiano, en el puesto 15° con el mismo tiempo del ganador, .

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la prestigiosa carrera italiana tras la jornada inaugural.

Settimana Internazionale Coppi e Bartali – Clasificación General de los Colombianos