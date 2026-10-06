Triunfo local: Eleonora Gasparrini conquista la Tre Valli Varesine 2026

La ciclista italiana Eleonora Gasparrini ganó la Tre Valli Varesine Femenina 2026 tras imponerse en una emocionante definición. La corredora europea, perteneciente a las filas del UAE Team L’IMAD, demostró su gran punta de velocidad al adjudicarse la prestigiosa clásica italiana, luego de recorrer 133,9 kilómetros, en la región de Lombardía.

El podio de la pretigiosa competencia para mujeres se completó con la canadiense Sarah Van Dam, en representación del Team Visma | Lease a Bike, quien se quedó con la segunda posición, mientras que la suiza Noemi Rüegg, del EF Education-Oatly, cruzó la línea de meta en el tercer lugar para asegurar el último puesto de honor.



El podio de la Tre Valli Varesine 2026. (Foto UAE Team L’IMAD © Getty Images Sport)

Por otra parte, la carrera contó con una importante cuota suramericana. La chilena Marlen Rojas y la ecuatoriana Natalie Revelo, ambas integrantes de la escuadra del WCC Team, tomaron la salida junto a la experimentada brasilera Ana Vitória Magalhães, actual integrante del Movistar Team.

A pesar de su esfuerzo en las carreteras de Lombardía, el exigente trazado y el ritmo selectivo del grupo pasaron factura a las representantes de nuestra región. Ninguna de las tres corredoras sudamericanas logró terminar la prueba, quedando fuera de la clasificación final de una de las clásicas más duras y tradicionales del circuito europeo.

Resultados Tre Valli Varesine Women’s Race (1.Pro)

Busto Arsizio – Varese (133,9 km)