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Max Bock sale vencedor de la Copa Città di San Daniele con Juan Diego Quintero en el top 10
El ciclista alemán Max Bock conquistó la Copa Città di San Daniele 2026. El joven pedalista del Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies impuso sus condiciones de velocista, adjudicándose la octogésima novena edición de esta emblemática clásica de un día.
El podio de la competencia, reservada para corredores de las categorías Élite y Sub-23, lo completaron el eslovaco Samuel Novák, representante del Tirol KTM Cycling Team, mientras que el experimentado suizo Colin Stüssi, portando los colores del Team Vorarlberg, se quedó con la tercera posición tras una reñida batalla en los kilómetros finales.
La exigente prueba en territorio italiano sirvió además como vitrina para las nuevas promesas del ciclismo latinoamericano. El pelotón continental contó con presencia colombiana a través de las escuadras de desarrollo de los principales equipos del World Tour, los cuales buscaron medir sus fuerzas ante los mejores prospectos del ciclismo europeo.
La buena noticia llegó por los lados del vallecaucano Juan Diego Quintero (Netcompany INEOS Racing Academy) quien terminó cerrando el top 10, mientras que el boyacense Jonathan Guatibonza, del Movistar Team Academy, batalló por terminar la carrera, pero no lo consiguió; eso sí sumó valiosos kilómetros de experiencia.
|1
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|3:24:51
|2
|Samuel Novak
|Tirol KTM Cycling Team
|0:04
|3
|Colin Stüssi
|Team Vorarlberg
|0:04
|4
|Stefano Masciarelli
|SC Padovani Polo Cherry Bank
|0:04
|5
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|0:04
|6
|Tomos Pattinson
|EF Education-Aevolo
|0:04
|7
|Simone Zanini
|XDS Astana Development Team
|0:04
|8
|Michele Bicelli
|Biesse-Carrera Premac
|0:04
|9
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:12
|10
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|0:38
|DNF
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|No finalizó
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Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional
Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su gran trayectoria deportiva en el Giro de Emilia, carrera que ganó en 2012.
El escarabajo, de 36 años, que venía corriendo con el Movistar, puso fin a su carrera como ciclista, en una trayectoria marcada por grandes victorias con actuaciones históricas en las ‘Grandes Vueltas’, que incluyen victorias de etapa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando algunos de los mejores momentos de su formidable trayectoria como ciclista.
Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa
Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa
Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven
Gran campeón del Giro de Italia 2014
Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017
Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016
Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa
Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada
Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022
Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026
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Triunfo local: Eleonora Gasparrini conquista la Tre Valli Varesine 2026
La ciclista italiana Eleonora Gasparrini ganó la Tre Valli Varesine Femenina 2026 tras imponerse en una emocionante definición. La corredora europea, perteneciente a las filas del UAE Team L’IMAD, demostró su gran punta de velocidad al adjudicarse la prestigiosa clásica italiana, luego de recorrer 133,9 kilómetros, en la región de Lombardía.
El podio de la pretigiosa competencia para mujeres se completó con la canadiense Sarah Van Dam, en representación del Team Visma | Lease a Bike, quien se quedó con la segunda posición, mientras que la suiza Noemi Rüegg, del EF Education-Oatly, cruzó la línea de meta en el tercer lugar para asegurar el último puesto de honor.
Por otra parte, la carrera contó con una importante cuota suramericana. La chilena Marlen Rojas y la ecuatoriana Natalie Revelo, ambas integrantes de la escuadra del WCC Team, tomaron la salida junto a la experimentada brasilera Ana Vitória Magalhães, actual integrante del Movistar Team.
A pesar de su esfuerzo en las carreteras de Lombardía, el exigente trazado y el ritmo selectivo del grupo pasaron factura a las representantes de nuestra región. Ninguna de las tres corredoras sudamericanas logró terminar la prueba, quedando fuera de la clasificación final de una de las clásicas más duras y tradicionales del circuito europeo.
Resultados Tre Valli Varesine Women’s Race (1.Pro)
Busto Arsizio – Varese (133,9 km)
|1
|Eleonora Gasparrini
|UAE Team L’IMAD
|3:36:37
|2
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|m.t.
|4
|Kate Courtney
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|5
|Malou Eisen
|VolkerWessels Cycling Team
|m.t.
|6
|Fleur Moors
|Lidl-Trek
|m.t.
|7
|Julie Bego
|Cofidis Women Team
|m.t.
|8
|Giada Silo
|UAE Team L’IMAD
|m.t.
|9
|Silke Smulders
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|10
|Ema Comte
|Cofidis Women Team
|m.t.
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El Orgullo Paisa va por el título de la Vuelta a Nariño con una nómina de lujo
El equipo de ciclismo Orgullo Paisa confirmó la nómina de lujo con la que tomará la partida en la décima edición de la Vuelta a Nariño, consolidándose desde ya como uno de los máximos aspirantes al título. La tradicional escuadra antioqueña afina sus últimas estrategias para un certamen que promete emociones de principio a fin en el sur del país, consolidando el gran nivel del pelotón nacional.
Para esta exigente prueba, la formación paisa estructuró un bloque sumamente potente y equilibrado. Los ciclistas seleccionados para vestir los colores de la escuadra paisa son Santiago Gómez, Yeison Reyes, Kevin Castillo, Juan Pablo Colmenares, David Rodas, Alejandro Osorio y Bernardo Suaza. Esta plantilla combina a la perfección la juventud, la fortaleza para los terrenos de media montaña y la veteranía necesaria para controlar las etapas definitivas en la altura.
La décima versión de la carrera nariñense constará de cinco exigentes etapas que pondrán a prueba la resistencia de los corredores en diversos ecosistemas de la región. El espectáculo deportivo está plenamente garantizado, ya que la carrera no solo reunirá a lo mejor del talento local, sino que también contará con la selecta participación de equipos internacionales, lo que eleva el estatus y la competitividad de cada jornada.
La organización general está a cargo de la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deporte, quienes han trabajado en perfecta articulación con la Liga de Ciclismo de Nariño y la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo) para brindar todas las garantías de seguridad y espectáculo a los aficionados del deporte de las bielas.