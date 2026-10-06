Max Bock sale vencedor de la Copa Città di San Daniele con Juan Diego Quintero en el top 10

El ciclista alemán Max Bock conquistó la Copa Città di San Daniele 2026. El joven pedalista del Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies impuso sus condiciones de velocista, adjudicándose la octogésima novena edición de esta emblemática clásica de un día.

El podio de la competencia, reservada para corredores de las categorías Élite y Sub-23, lo completaron el eslovaco Samuel Novák, representante del Tirol KTM Cycling Team, mientras que el experimentado suizo Colin Stüssi, portando los colores del Team Vorarlberg, se quedó con la tercera posición tras una reñida batalla en los kilómetros finales.

La exigente prueba en territorio italiano sirvió además como vitrina para las nuevas promesas del ciclismo latinoamericano. El pelotón continental contó con presencia colombiana a través de las escuadras de desarrollo de los principales equipos del World Tour, los cuales buscaron medir sus fuerzas ante los mejores prospectos del ciclismo europeo.

La buena noticia llegó por los lados del vallecaucano Juan Diego Quintero (Netcompany INEOS Racing Academy) quien terminó cerrando el top 10, mientras que el boyacense Jonathan Guatibonza, del Movistar Team Academy, batalló por terminar la carrera, pero no lo consiguió; eso sí sumó valiosos kilómetros de experiencia.