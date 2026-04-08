Clásica de Anapoima para juveniles: Alejandro Pamplona gana la primera etapa en línea

La Clásica de Anapoima 2026 continuó con una jornada exigente y marcada por el calor, donde Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness) se convirtió en uno de los grandes protagonistas tras imponerse en la primera etapa en línea en la categoría juvenil.

“Fue una etapa bastante dura, con mucho calor. Al final me sentí muy bien, decidí atacar y se dio la victoria. Mañana esperamos hacerlo mejor”, dijo Pamplona, quien resaltó la dureza de la jornada.

La definición llegó en el ascenso final de 1.100 metros, donde Pamplona mostró su fortaleza para imponerse por delante de Emanuel Restrepo del Team Sistecrédito.

“Muy contentos por el resultado. Pudimos tener nuestra primera victoria en Clásica Nacional con Alejandro Pamplona, un juvenil que ha venido mostrando grandes progresos. Esperamos que mañana la carrera se defina un poco más y podamos tener los mismos resultados”, dijo Luis Alfonso Cely, director deportivo del GW Erco Sportfitness.

La segunda etapa en línea de la Clásica de Anapoima se disputará este jueves. Será una jornada montañosa entre Anapoima y el Alto de la Cabra con 50 kilómetros de recorrido.



Líderes de la Clásica de Anapoima 2026 transcurrida la segunda jornada. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

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