Tour de Alemania: Louis Barré se queda con el segundo capítulo y le arrebata el liderato a Isaac del Toro

La primera etapa en línea del Tour de Alemania 2026 la ganó el francés Louis Barré, luego de recorrer 201,3 kilómetros, una extensa jornada de 215,3 kilómetros entre las ciudades de Bad Orb y Schwäbisch Hall.

El corredor galo del Team Visma | Lease a Bike, que se convirtió en el nuevo líder de la carrera, atacó en la fase final y llegó en solitario a la meta. El corredor manito Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) entró 2° y el Italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek) se reportó 3°, ambos a 16 segundos del ganador.

En cuanto al otro latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) se clasificó en la casilla 17° a 24 segundos del vencedor del día.

La ronda alemana continuará este viernes con la segunda etapa en línea, una jornada ondulada de 197 kilómetros entre la ciudad de Schwäbisch Hall y la localidad de Offenbach an der Queich.

Lidl Deutschland Tour (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Bad Orb – Schwäbisch Hall (215,3 km)

1 Louis Barré Team Visma | Lease a Bike 5:15:09 2 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 0:16 3 Giulio Ciccone Lidl-Trek 0:16 4 Natnael Tesfazion Movistar Team 0:16 5 Edoardo Zambanini Bahrain Victorious 0:16 6 Bart Lemmen Team Visma | Lease a Bike 0:16 7 Marc Hirschi Tudor Pro Cycling Team 0:22 8 Tijmen Graat Team Visma | Lease a Bike 0:24 9 Mathieu Burgaudeau Team TotalEnergies 0:24 10 Max Schachmann Soudal Quick-Step 0:24 17 Edgar David Cadena Team Storck – MRW Bau 0:24

Clasificación General Individual