Niels Driesen sale vencedor en la jornada inaugural del Tour de l’Avenir con Miguel Ángel Marín en el top 5

En un final lleno de emociones, Niels Driesen ganó la primera etapa del Tour de l’Avenir 2026, que tuvo una jornada ondulada de 151,9 kilómetros, disputada entre las localidades francesas de Caen la Mer / Ouistreham Riva-Bella y Argentan, en la región de Normandía.

La victoria se definió en favor del belga, quien fue más rápido en la definición, superando al noruego Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM Development Team) y al italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente con el mismo tiempo del ganador.

Los dos colombianos tuvieron una gran actuación, el antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) se clasificó 4°, mientras que el vallecaucano Juan Diego Quintero (INEOS Grenadiers Racing Academy) ingresó en el primer grupo perseguidor, cerrando el top 15, a 36 segundos.

La noticia del día la dio uno de los grandes favoritos, el brasilero Bravo Henrique (Soudal Quick-Step Devo Team) sufrió una caída en la fase final y perdió más de un minuto. En ese mismo grupo se reporto el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z).

La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 continuará este viernes, con la segunda etapa, una jornada corta de 116,3 kilómetros, que llevará a los pedalistas de Nogent-le-Rotrou hasta Amboise.

Tour de l’Avenir (2.2U)

Resultados Etapa 1 | Caen la Mer / Ouistreham Riva-Bella – Argentan (151,9 km)