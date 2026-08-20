Ruta
Niels Driesen sale vencedor en la jornada inaugural del Tour de l’Avenir con Miguel Ángel Marín en el top 5
En un final lleno de emociones, Niels Driesen ganó la primera etapa del Tour de l’Avenir 2026, que tuvo una jornada ondulada de 151,9 kilómetros, disputada entre las localidades francesas de Caen la Mer / Ouistreham Riva-Bella y Argentan, en la región de Normandía.
La victoria se definió en favor del belga, quien fue más rápido en la definición, superando al noruego Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM Development Team) y al italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente con el mismo tiempo del ganador.
Los dos colombianos tuvieron una gran actuación, el antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) se clasificó 4°, mientras que el vallecaucano Juan Diego Quintero (INEOS Grenadiers Racing Academy) ingresó en el primer grupo perseguidor, cerrando el top 15, a 36 segundos.
La noticia del día la dio uno de los grandes favoritos, el brasilero Bravo Henrique (Soudal Quick-Step Devo Team) sufrió una caída en la fase final y perdió más de un minuto. En ese mismo grupo se reporto el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z).
La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 continuará este viernes, con la segunda etapa, una jornada corta de 116,3 kilómetros, que llevará a los pedalistas de Nogent-le-Rotrou hasta Amboise.
Tour de l’Avenir (2.2U)
Resultados Etapa 1 | Caen la Mer / Ouistreham Riva-Bella – Argentan (151,9 km)
|1
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|3:19:43
|2
|Kasper Haugland
|Decathlon CMA CGM Development Team
|m.t.
|3
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|4
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|0:29
|5
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:36
|6
|Thom van der Werff
|Development Team Picnic PostNL
|0:36
|7
|Liam Van Bylen
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:36
|8
|Simone Zanini
|XDS Astana Development Team
|0:36
|9
|Viktor Soenens
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:36
|15
|Juan Diego Quintero
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:36
Ruta
Tour de Alemania: Louis Barré se queda con el segundo capítulo y le arrebata el liderato a Isaac del Toro
La primera etapa en línea del Tour de Alemania 2026 la ganó el francés Louis Barré, luego de recorrer 201,3 kilómetros, una extensa jornada de 215,3 kilómetros entre las ciudades de Bad Orb y Schwäbisch Hall.
El corredor galo del Team Visma | Lease a Bike, que se convirtió en el nuevo líder de la carrera, atacó en la fase final y llegó en solitario a la meta. El corredor manito Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) entró 2° y el Italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek) se reportó 3°, ambos a 16 segundos del ganador.
En cuanto al otro latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) se clasificó en la casilla 17° a 24 segundos del vencedor del día.
La ronda alemana continuará este viernes con la segunda etapa en línea, una jornada ondulada de 197 kilómetros entre la ciudad de Schwäbisch Hall y la localidad de Offenbach an der Queich.
Lidl Deutschland Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Bad Orb – Schwäbisch Hall (215,3 km)
|1
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|5:15:09
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:16
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:16
|4
|Natnael Tesfazion
|Movistar Team
|0:16
|5
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:16
|6
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|7
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|0:22
|8
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:24
|9
|Mathieu Burgaudeau
|Team TotalEnergies
|0:24
|10
|Max Schachmann
|Soudal Quick-Step
|0:24
|17
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|0:24
Clasificación General Individual
|1
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|5:18:18
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:09
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:18
|4
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:28
|5
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|0:29
|6
|Benjamín Thomas
|Cofidis
|0:30
|7
|Natnael Tesfazion
|Movistar Team
|0:30
|8
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:30
|9
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|0:30
|10
|Gorka Sorarrain
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:31
|16
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|0:38
Ruta
Jasper Philipsen sale victorioso en la segunda etapa del Renewi Tour y se pone líder
En otro final para velocistas, Jasper Philipsen salió victorioso en la etapa del Renewi Tour 2026. El corredor belga del Alpecin – Premier Tech, uno de los mejores velocistas del mundo, se impuso contundentemente en el sprint y se convirtió en nuevo líder de la carrera.
El belga, que alcanzó su quinto triunfo en la temporada, se mostró como el más fuerte en el embalaje final. Segundo entró el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y tercero finalizó el belga Dries De Bondt (Team Jayco AlUla).
En cuanto a la calsificación general individual, el velocista Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) se apoderó del liderato que estaba en manos del italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek). El podio parcial lo completan el neerlandes Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y el belga Dries De Bondt (Team Jayco AlUla).
La carrera belga continuará este viernes con la segunda etapa, otra jornada llana de 182 kilómetros con salida en Celles y llegada a Geraardsbergen, en las Ardenas flamencas.
Renewi Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Blankenberge – Ardooie (173,9 km)
|1
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|3:11:27
|2
|Joshua Giddings
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|3
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|m.t.
|4
|Matteo Milan
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|5
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Arne Marit
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|7
|Zak Erzen
|Bahrain Victorious
|m.t.
|8
|Huub Artz
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|9
|Sam Bennett
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
Ruta
Agitado mercado de fichajes en los equipos World Tour; repasamos las primeras contrataciones para la temporada 2027
¡Inició el mercado público de fichajes! Los equipos, representantes y ciclistas negocian desde hace meses, pero los anuncios oficiales se reportan a partir del 1 de agosto, según la normativa de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico repasa las primeras contrataciones reveladas por sus propios equipos para la temporada 2027.
UAE Team Emirates – XRG con tres contrataciones
Davide Stella (20 años) llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El español Abel Balderstone (26 años) llega procedente del Caja Rural – Seguros RGA
El italiano Marco Frigo (26 años) llega procedente del NSN Cycling Team
Un experimentado sprinter se incorpora al Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Fabio Jakobsen (29 años) llega procedente del Team Picnic PostNL
Sangre colombiana para el NSN Cycling Team
El bogotano Santiago Buitrago (26 años) llega procedente del Bahrain – Victorious
Lotto Intermarché le apuesta a los nuevos talentos
El belga Victor Vaneeckhoutte (20 años) llega procedente del Lotto – Groupe Wanty
El belga Milan Donie (21 años) llega procedente del Lotto – Groupe Wanty
El belga Kamiel Eeman (21 años) llega procedente del Lotto – Groupe Wanty
Un teutón refuerza al Red Bull – BORA – hansgrohe
El alemán Georg Steinhauser llega procedente del EF Education – EasyPost
Soudal Safety Jogger con nuevo patrocinador y nuevas caras
El italiano Lorenzo Milesi llega procedente del Movistar Team
El alemán Tim Torn Teutenberg llega procedente del Lidl – Trek
Renovación en el Alpecin – Premier Tech
El español Iván García Cortina llega procedente del Movistar Team
El estonio Madis Mihkels llega procedente del EF Education – EasyPost
El neerlandés Casper van Uden llega procedente del Team Picnic PostNL
EF Education – EasyPost hecha mano de la cantera
El colombiano Juan Felipe Rodríguez llega procedente del EF Education – Aevolo
El estadounidense Gavin Sherry llega procedente del EF Education – Aevolo