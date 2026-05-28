Tommaso Dati consigue su tercera victoria en el Tour de Japón con Leonel Quintero 6° y Eduardo Sepúlveda 11°

La racha ganadora de Tommaso Dati (Team UKYO) continuó en el Tour de Japón 2026. Después de salir victorioso en las dos primeras jornadas, el joven italiano también puso su sello en la cuarta etapa, dominando el sprint reducido de tres hombres.

En la definición, Dati logró derrotar a su compatriota Matteo Fabbro (Solution Tech NIPPO Rali), segundo lugar, y al neerlandés Nils Sinschek (Li Ning Star), quien entró tercero en la línea de meta, los tres con el mismo tiempo.

Detrás de ellos, con un retraso de 11 segundos, ingresó el australiano Oscar Gallagher (Ccache x Bodywrap) comandando el grupo principal, en el que entraron el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) en la 6° posición y el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) en la casilla 11°.

En cuanto a la clasificación general, el italiano Tommaso Dati (Team UKYO) reforzó su liderato. El segundo puesto lo ocupa su compañero de equipo, el italiano Federico Iacomoni, a 31 segundos del líder. El podio parcial lo completa el español Benjamín Prades (VC Fukuoka).

La carrera japonesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la disputa de la etapa reina entre Fuji Speedway y el Monte Fuji que tendrá un recorrido de 62,1 kilómetros.

Tour de Japón (2.2)

Resultados Etapa 4 | Shinshu Iida – Shinshu Iida (120,9 km)

1 Tommaso Dati Team UKYO 2:59:16 2 Matteo Fabbro Solution Tech NIPPO Rali m.t. 3 Nils Sinschek Li Ning Star m.t. 4 Oscar Gallagher CCACHE x BODYWRAP 0:11 5 Nicolò Garibbo Team UKYO 0:11 6 Leonel Quintero Victoire Hiroshima 0:11 7 Fergus Browning Terengganu Cycling Team 0:11 8 Benjamín Prades VC Fukuoka 0:11 9 Federico Iacomoni Team UKYO 0:11 10 Mathias Bregnhøj Terengganu Cycling Team 0:11 11 Eduardo Sepúlveda Li Ning Star 0:11



El italiano Tommaso Dati, líder del Tour de Japón 2026. (Foto © Tour of Japan)

Clasificación General Indvidual