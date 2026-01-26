Connect with us

Ruta

Tomás Moyano gana en el Alto de Pedernal la segunda etapa de la Vuelta a San Juan y Nicolás Tivani sigue líder

Publicado

Hace 3 horas

el

El podio de la segunda etapa con Nicolás Tivani, Tomás Moyano y Cristóbal Báez Muñoz. (Foto © Huarpe Deportes)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Yuliia Biriukova gana el Grand Prix El Salvador con Angie Mariana Londoño en el podio y María Delgado en el top 10

Publicado

Hace 4 horas

el

25 enero, 2026

Por

Francesca Hall, Yuliia Biriukova y Angie Mariana Londoño, en el podio del Grand Prix El Salvador. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Ruta

Top 5 de los mejores momentos de Ana Cristina Sanabria en su carrera profesional

Publicado

Hace 5 horas

el

25 enero, 2026

Por

Ana Cristina Sanabria, considerada como una de las máximas referentes del ciclismo femenino nacional en los últimos años. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

¡Mejor imposible! Dylan Groenewegen se estrena a lo grande con el Unibet Rose Rockets y gana la Clásica de la Comunidad Valenciana

Publicado

Hace 7 horas

el

25 enero, 2026

Por

Dylan Groenewegen ganó la Clásica de la Comunidad Valenciana - Gran Premio Valencia. (Foto © Clàssica CV 1969)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.