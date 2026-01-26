Ruta
Tomás Moyano gana en el Alto de Pedernal la segunda etapa de la Vuelta a San Juan y Nicolás Tivani sigue líder
El joven pedalista argentino Tomás Moyano, del equipo Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el Deporte, salió victorioso en la segunda etapa en línea de la Vuelta a San Juan, tras completar los 131 kilómetros del recorrido. El gaucho Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito) se mantuvo como líder de la clasificación general.
“Feliz porque le pude regalar una etapa a toda mi familia, que siempre está al pie del cañón. El triunfo tiene un sabor especial porque mi papá fue quien me dirigió. El equipo confió en mí y las piernas respondieron muy bien”, dijo Moyano, en declaraciones recogidas por Huarpe Deportes.
El argentino, de 22 años, fue el más fuerte en últimos metros y cruzó la línea de meta de primero. El segundo lugar lo ocupó Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito), quien con este resultado se mantuvo como líder de la clasificación general. El podio de la jornada lo completó el chileno Cristóbal Báez Muñoz (Plus Racing).
La carrera sanjuanina continuará este lunes con la tercera etapa, que llevará a los pedalistas por los alrededores de Pocito a lo largo de 140,9 kilómetros. El próximo domingo en San Juan conoceremos al sucesor de Nicolas Tivani, ganador de la última edición.
Yuliia Biriukova gana el Grand Prix El Salvador con Angie Mariana Londoño en el podio y María Delgado en el top 10
En un final lleno de emociones, la ucraniana Yuliia Biriukova salió victoriosa en el Grand Prix El Salvador 2026. La ciclista europea del Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi fue la más fuerte de la fuga y ganó en el distrito de Santa Elena.
El podio de la carrera salvadoreña de un día lo completaron la británica Hall Francesca (Roland Cogeas Cycling Team) y la colombiana Angie Mariana Londoño (Selección Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Otras de las pedalistas nacionales destacadas fueron María Angelica Delgado (Core Racing) en la 7° posición y Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en la 11° casilla, a más de tres minutos de la ganadora.
La novel carrera centroamericana, que hace parte del Tour El Salvador 2026, tuvo un recorrido de 76 kilómetros sobre un terreno ondulado y contó la participación de 15 pedalistas colombianas de las 94 deportistas que tomaron la salida.
Resultados Grand Prix El Salvador (1.1)
Santa Elena – Santa Elena (76 km)
|1
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:07:51
|2
|Francesca Hall
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:02
|3
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|0:05
|4
|Naia Amondarain
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:13
|5
|Elisa Valtulini
|Vini Fantini – BePink
|0:26
|6
|Violetta Kazakova
|XDS China Women Cycling Team
|0:55
|7
|María Ángelica Delgado
|Core Racing
|1:04
|8
|Idoia Eraso
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:54
|9
|Andrea Ramírez
|Pato Bike BMC Team
|,,
|10
|Giorgia Vettorello
|Roland Cogeas Cycling Team
|,,
|11
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|3:32
|12
|Catalina Soto
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|13
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|,,
|14
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|,,
|15
|Irene Cagnazzo
|Vini Fantini – BePink
|,,
Top 5 de los mejores momentos de Ana Cristina Sanabria en su carrera profesional
Luego de más de 15 años de carrera como ciclista, Ana Cristina Sanabria anunció que no correrá más a nivel profesional. La santandereana, que hizo historia al convertirse en 2021 en la primera dama colombiana con récord de la hora, inscribió su nombre como pionera femenina.
Sanabria, de 35 años, que venía corriendo desde 2025 con el equipo Just Cycling Viem Team, puso fin a su carrera como ciclista tras 16 temporadas al más alto nivel, una trayectoria marcada por victorias memorables, cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano, tres títulos en la Vuelta a Colombia, además de cuatro campeonatos nacionales de CRI y múltiples triunfos de pruebas contrarreloj.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a la hija ilustre de Zapatoca, repasando los mejores momentos de su formidable trayectoria como ciclista.
*Cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano
*Tricampeona de la Vuelta a Colombia
*La primera dama colombiana con récord de la hora
*Campeona nacional de CRI en cuatro oportunidades
*Cinco títulos en la Vuelta a Boyacá
¡Mejor imposible! Dylan Groenewegen se estrena a lo grande con el Unibet Rose Rockets y gana la Clásica de la Comunidad Valenciana
En un final intenso y vibrante, Dylan Groenewegen sumó su primera victoria con los colores del Unibet Rose Rockets tras ganar la edición 42° de la Clásica Comunidad Valenciana 1969, disputada sobre 200 kilómetros entre La Nucia y Valencia.
Las clásicas de la región valenciana finalizaron este domingo con la victoria del velocista neerlandés, que fue el más rápido en el embalaje final por delante de los franceses Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y Emilien Jeannière (TotalEnergies), quienes completaron el podio de la prueba valenciana.
La carrera española contó con la presencia del boyacense Nairo Quintana (Movistar Team), quien ocupó la casilla 72°, tras perder contacto con el grupo de favoritos cuando los vientos fuertes se presentaron y los abanicos hicieron presencia en los kilómetros finales.
El experimentado sprinter de Países Bajos, que alcanzó su segunda victoria en la clásica valenciana, tras ganarla en 2024, sucedió en el palmarés de la prueba al suizo Marc Hirschi, ganador el año pasado.
Resultados Clásica Comunitat Valenciana – Gran Premi València (1.1)
La Nucia – Valencia (200 km)
|1
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|4:46:09
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Emilien Jeannière
|TotalEnergies
|m.t.
|4
|Elmar Reinders
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|5
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Amaury Capiot
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|7
|Robert Donaldson
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|8
|Vlad Van Mechelen
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|9
|Dario Igor Belletta
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Alberto Bruttomesso
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|72
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:30