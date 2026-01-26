Tomás Moyano gana en el Alto de Pedernal la segunda etapa de la Vuelta a San Juan y Nicolás Tivani sigue líder

El joven pedalista argentino Tomás Moyano, del equipo Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el Deporte, salió victorioso en la segunda etapa en línea de la Vuelta a San Juan, tras completar los 131 kilómetros del recorrido. El gaucho Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito) se mantuvo como líder de la clasificación general.

“Feliz porque le pude regalar una etapa a toda mi familia, que siempre está al pie del cañón. El triunfo tiene un sabor especial porque mi papá fue quien me dirigió. El equipo confió en mí y las piernas respondieron muy bien”, dijo Moyano, en declaraciones recogidas por Huarpe Deportes.

El argentino, de 22 años, fue el más fuerte en últimos metros y cruzó la línea de meta de primero. El segundo lugar lo ocupó Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito), quien con este resultado se mantuvo como líder de la clasificación general. El podio de la jornada lo completó el chileno Cristóbal Báez Muñoz (Plus Racing).

La carrera sanjuanina continuará este lunes con la tercera etapa, que llevará a los pedalistas por los alrededores de Pocito a lo largo de 140,9 kilómetros. El próximo domingo en San Juan conoceremos al sucesor de Nicolas Tivani, ganador de la última edición.