Sergio Higuita, entre los escogidos por el XDS Astana para el AlUla Tour en territorio árabe
Luego de la pretemporada, al antioqueño Sergio Higuita le llegó el momento de volver a competir con el XDS Astana Team. La escuadra World Tour kazaja lo confirmó para el AlUla Tour 2026, carrera árabe del calendario UCI.
Higuita, quien cumple su octavo año en la máxima categoría, buscará recuperar el nivel que lo llevó a integrar las filas del EF Education First en 2019 y mejorar sus actuaciones de la temporada anterior.
Al escarabajo lo acompañarán el eritreo Henok Mulubrhan, los italianos Matteo Malucelli y Alberto Bettiol, además de los kazajos Anton Kuzmin, Yevgeniy Fedorov y Nicolas Vinokurov.
La carrera árabe, que sirve de preparación para del UAE Tour, dará inicio este martes 27 de enero con una jornada ondulada de 158 kilómetros que incluye tres sprints intermedios y un final con pequeños repechos.
Así les fue a los colombianos en las tres clásicas de la región valenciana que abrieron la temporada europea
La temporada ciclística europea arrancó en España con tres clásicas de la región valenciana: Clásica Camp de Morvedre (UCI 1.2, 23/01), el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (UCI 1.1, 24/01) y la Clásica Comunidad Valenciana 1969 (UCI 1.1, 25/01).
En las tres pruebas independientes que se disputaron en territorio valenciano participó Nairo Quintana con el Movistar Team. El quindiano Diego Pescador solo corrió la primera con un meritorio 2° puesto, mientras que en la segunda competencia estuvieron Edward Cruz y Martín Santiago Herreño con el Bardiani CSF 7 Saber.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les hace un recuento de las clasificaciones de las carreras que hicieron parte de las clásicas de la región valenciana y las posiciones en las que terminaron los escarabajos.
Clásica de la Comunidad Valenciana – GP Valencia (1.1) » La Nucia › Valencia (200 km)
|1
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|4:46:09
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Emilien Jeannière
|TotalEnergies
|m.t.
|4
|Elmar Reinders
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|5
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|72
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:30
Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (1.1) » Castellón › Onda (171,7 km)
|1
|Michael Matthews
|Team Jayco AlUla
|4:03:47
|2
|Pau Miquel
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|3
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|4
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|m.t.
|5
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|0:03
|41
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:32
|81
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|4:30
|135
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|10:44
Clásica Camp de Morvedre (1.1) » Estivella › Estivella (163,4 km)
|1
|Scaroni Christian
|XDS Astana Team
|3:57:35
|2
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|4
|Iván Romeo
|Movistar Team
|0:39
|5
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|0:39
|16
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:08
El AlUla Tour marca el ansiado debut de Fernando Gaviria con el Caja Rural-Seguros RGA
El ciclismo no se detiene para el equipo español Caja Rural-Seguros RGA, que tendrá el ansiado debut del sprinter antioqueño Fernando Gaviria en el AlUla Tour 2026, carrera árabe que inaugura el largo calendario ProSeries.
Después de competir en Arabia Saudita en 2025, la escuadra española regresa a la Península Arábiga donde aguarda con ansias el debut del velocista colombiano con sus nuevos colores. También abrirán su temporada Julen Arriolabengoa, Javier Ibáñez, Gorka Sorarrain, dos escaladores como Sebastian Berwick y Jan Castellón y el navarro Iker Villar, que completará así sus primeras pedaladas como profesional.
El recorrido tendrá cinco etapas de martes a sábado que repiten en gran medida el guion del pasado año. La acción arrancará con el emocionante trazado que cerró la prueba la pasada temporada, un recorrido alrededor de AlUla Camel Cup Track con una sucesión de duros repechos dentro de los últimos 20 kilómetros.
Los velocistas deberán aprovechar sus oportunidades miércoles y viernes y los hombres de la general, más allá de la etapa inaugural, el final en alto en Mountain Wirkah del jueves y la llegada a Harrat Uwayrid del último día tras una subida cerca del final que suele abrir diferencias.
*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA
“Desde que dieron la partida se hizo la fuga, la idea era aguantar”: Angie Mariana Londoño tras subirse al podio en el GP El Salvador
La Selección Colombia Femenina de Ruta tuvo una destacada actuación en el Grand Prix El Salvador con el tercer puesto de Angie Mariana Londoño, en la carrera de un día que tuvo 76 kilómetros de recorrido y en el que se ubicó como la mejor Sub-23 de la competencia.
“Desde que dieron la partida se hizo la fuga, éramos ocho corredoras que a lo largo de toda la carrera la escapada se fue seleccionando. Era una subida no muy larga, pero con el pasar de los kilómetros ya iban pesando las piernas, entonces la idea era aguantar”, dijo Londoño, en declaraciones recogidas por Fedeciclismo.
La joven ciclista nacida en El Carmen de Viboral, que sueña con llegar muy lejos y competir en Europa, demostró sus grandes condiciones y gran estado de forma para mantenerse en la punta de carrera y terminar subiéndose al podio de la prueba centroamericana del calendario UCI.
“Al final trabajamos todas juntas para poder ampliar la distancia.Tuvimos un momento en el que un lote por ahí de 20 pedalistas estuvo a treinta segundos de nosotras, pero pudimos volver a ampliar la distancia”, agregó la carmelitana de 20 años.