Connect with us

Ruta

Las escuadras World Tour le apuestan a las jóvenes figuras; top 5 de corredores a tener en cuenta este año

Publicado

Hace 7 horas

el

El joven checo Pavel Novak, una de las incorporaciones de Movistar para la nueva temporada. (Foto © Movistar Team)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

El Petrolike se refuerza con el joven vallecaucano Juan Diego Quintero

Publicado

Hace 2 horas

el

4 enero, 2026

Por

Juan Diego Quintero corrió la temporada pasada con el GW Erco Shimano. (Foto © GW Erco Shimano)
Seguir leyendo

Ruta

Santos Tour Down Under 2026: la primera carrera del World Tour del año tendrá en competencia a dos colombianos

Publicado

Hace 3 horas

el

4 enero, 2026

Por

El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano tendrá su primer reto del año con el UAE en el Santos Tour Down Under 2026. (Foto © UAE)
Seguir leyendo

Ruta

El Team Medellín-EPM confirmó la salida de cuatro pedalistas

Publicado

Hace 4 horas

el

4 enero, 2026

Por

Julián Cardona no seguirá en el Team Medellín-EPM para la temporada 2026. (Foto © Team Medellín EPM)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.