Tirreno-Adriático: Michael Valgren celebra en la antesala de la etapa reina con Isaac del Toro 2° y Santiago Buitrago 10°

En la antesala de la etapa reina, el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost) dio la sorpresa y salió victorioso en la quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026. El escandinavo fue la gran figura del día tras hacer parte de la fuga y aguantar hasta el final.

Once segundos después, el gran favorito, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) y el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) cruzaron la línea de meta en segundo y tercer lugar.

El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue el mejor escarabajo de la jornada cerrando el top 10°, luego le siguió Nairo Quintana (Movistar Team) en la casilla 14° y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) en el puesto 72°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se retiró.

La jornada para escaladores salió de Marotta para llegar a Mondolfo Mombaroccio. En el último tramo el pelotón encaró la subida al Santuario Beato Sante (4.2 km à 6.2%) para terminar en un pequeño repecho. Muchos atacantes lo probaron en la parte final entre ellos el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost), que terminó siendo el movimiento ganador.

La ‘Carrera de los dos Mares’ continuará este sábado con la disputa de la sexta etapa, una jornada montañosa de 188 kilómetros con final en alto, que conectará a las localidades italianas San Severino Marche con Camerino.

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Michael Valgren se quedó con el primer lugar en la Etapa 5 del Tirreno Adriático.



Su tiempo fue de 4hrs, 43 min y 33 seg.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/TCcY26oJ4D — DSPORTS (@DSports) March 13, 2026

Tirreno-Adriático (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Marotta-Mondolfo – Mombaroccio (184 km)

1 Michael Valgren EF Education-EasyPost 4:43:33 2 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 0:11 3 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 0:11 4 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 0:24 5 Giulio Ciccone Lidl-Trek 0:28 6 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 0:30 7 Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe 0:30 8 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team 0:40 9 Michael Storer Tudor Pro Cycling Team 0:41 10 Santiago Buitrago Bahrain Victorious 0:41 11 Javier Romo Movistar Team 0:52 12 Ben Healy EF Education-EasyPost 0:52 14 Nairo Quintana Movistar Team 0:52 72 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 14:48



Isaac del Toro recuperó el liderato en la Tirreno-Adriático 2026. (Foto © UAE)

Clasificación General Individual