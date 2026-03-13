Ruta
Tirreno-Adriático: Michael Valgren celebra en la antesala de la etapa reina con Isaac del Toro 2° y Santiago Buitrago 10°
En la antesala de la etapa reina, el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost) dio la sorpresa y salió victorioso en la quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026. El escandinavo fue la gran figura del día tras hacer parte de la fuga y aguantar hasta el final.
Once segundos después, el gran favorito, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) y el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) cruzaron la línea de meta en segundo y tercer lugar.
El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue el mejor escarabajo de la jornada cerrando el top 10°, luego le siguió Nairo Quintana (Movistar Team) en la casilla 14° y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) en el puesto 72°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se retiró.
La jornada para escaladores salió de Marotta para llegar a Mondolfo Mombaroccio. En el último tramo el pelotón encaró la subida al Santuario Beato Sante (4.2 km à 6.2%) para terminar en un pequeño repecho. Muchos atacantes lo probaron en la parte final entre ellos el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost), que terminó siendo el movimiento ganador.
La ‘Carrera de los dos Mares’ continuará este sábado con la disputa de la sexta etapa, una jornada montañosa de 188 kilómetros con final en alto, que conectará a las localidades italianas San Severino Marche con Camerino.
Tirreno-Adriático (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Marotta-Mondolfo – Mombaroccio (184 km)
|1
|Michael Valgren
|EF Education-EasyPost
|4:43:33
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:11
|3
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:11
|4
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:24
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:28
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:30
|7
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:30
|8
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:40
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:41
|10
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|0:41
|11
|Javier Romo
|Movistar Team
|0:52
|12
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|0:52
|14
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:52
|72
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|14:48
Clasificación General Individual
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|20:10:40
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:23
|3
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|4
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:44
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|1:05
|6
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:08
|7
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|1:24
|8
|Ben Healy
|EF Education – EasyPost
|,,
|9
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|1:27
|10
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:28
|21
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:51
|73
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|27:58
Ruta
Victoria y liderato para Bruno Kessler en el Istrian Spring Tour; Santiago Umba y Alejandro Callejas sin ceder tiempo
La primera etapa en línea del Istrian Spring Tour 2026 la ganó Bruno Kessler (Tudor Pro Cycling Team U23). El joven pedalista alemán fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 149,7 kilómetros entre Poreč y Funtana, en territorio croata.
Kessler, que alcanzó su primera victoria como profesional, superó en el embalaje a su compañero de equipo Jesper Stiansen y a su compatriota Moritz Mauss (UAE Team Emirates Gen Z), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los dos colombianos en competencia, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) ingresó en el puesto 61° y Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó en la casilla 64°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el teutón Bruno Kessler ((Tudor Pro Cycling Team) se apoderó del liderato de la carrera que estaba en manos del italiano Francesco Baruzzi (Team Visma | Lease a Bike Development).
La carrera croata vivirá su tercer día de competencia este sábado, con una etapa ondulada de 131,9 kilómetros entre Novigrad y Motovun, que incluye cuatro premios de montaña y un final en alto.
Istrian Spring Tour (2.2)
Resultados Etapa 1 | Poreč – Funtana (149,7 km)
|1
|Bruno Kessler
|Tudor Pro Cycling Team U23
|02:28:31
|2
|Jesper Stiansen
|Tudor Pro Cycling Team U23
|m.t.
|3
|Moritz Mauss
|UAE Team Emirates Gen-Z
|m.t.
|4
|Kilian Feurstein
|Team Vorarlberg
|m.t.
|5
|Alessio Magagnotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|6
|Matteo Vanden
|UAE Team Emirates Gen-Z
|m.t.
|7
|Jasper Verbrugge
|Hagens Berman Jayco
|m.t.
|8
|Stepan Zahalka
|Kasper crypto4me
|m.t.
|9
|Louis Leidert
|Lidl-Trek Future Racing
|m.t.
|10
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen-Z
|m.t.
|61
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|64
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|m.t.
Ruta
Ramazan Yilmaz es profeta en su tierra y gana el segundo capítulo del Tour de Antalya con los suramericanos en el lote
La segunda etapa de la sexta edición del Tour de Antalya quedó en manos de Ramazan Yilmaz (Konya Büyükşehir Belediye Spor). El turco, de 21 años, resultó ser el más rápido en el sprint después de recorrer 136,1 kilómetros en Kadriye, un popular destino turístico en Turquía.
Yilmaz, que fue profeta en su tierra, terminó venciendo al italiano Lorenzo Cataldo (China Chermin Cycling Team) y al australiano Lorenzo Cataldo (China Chermin Cycling Team), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los suramericanos, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team) y el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador.
La carrera turca, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con el tercer capítulo, la catalogada etapa reina de 85,8 kilómetros entre las localidades de Kadriye y Korkuteli, que incluye tres puertos de montaña categorizados.
Tour de Antalya (2.2)
Resultados Etapa 2 | Kadriye – Kadriye (136,1 km)
|1
|Ramazan Yilmaz
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|2:51:49
|2
|Lorenzo Cataldo
|China Chermin Cycling Team
|m.t.
|3
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|m.t.
|4
|Oskar Nisu
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|5
|Kristiāns Belohvoščiks
|BIKE AID
|m.t.
|6
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|m.t.
|7
|Muhammad Hafizh
|ASC Monsters Indonesia
|m.t.
|8
|Luke Elphingstone
|Project Echelon Racing
|m.t.
|9
|Hodei Muñoz
|Soudal Quick-Step Devo Team
|m.t.
|10
|Sergey Rostovtsev
|Selección de Uzbekistán
|m.t.
|28
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|m.t.
|88
|Henrique Bravo *Brasil
|Soudal Quick-Step Devo Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Ramazan Yilmaz
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|6:02:11
|2
|Aliaksei Shnyrko
|Li Ning Star
|0:07
|3
|Lorenzo Cataldo
|China Chermin Cycling Team
|0:11
|4
|Sergey Rostovtsev
|Uzbekistan
|,,
|5
|Patrick Welch
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|,,
|6
|Mustafa Tarakcı
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|0:12
|7
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|0:13
|8
|Carson Mattern
|Les Rouleurs
|,,
|9
|Tahir Buğra Yiğit
|Spor Toto Cycling Team
|0:14
|10
|Conn McDunphy
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|,,
|11
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|0:15
|103
|Henrique Bravo *Brasil
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:17
Ruta
Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: el ciclismo de ruta, entre las disciplinas escogidas
A partir de este jueves 12 de marzo y hasta el 30 de abril estarán habilitadas las inscripciones para el calendario 2026 de los Juegos Intercolegiados Nacionales, el programa del Ministerio del Deporte que integra a niñas, niños y adolescentes escolarizados entre los 7 y 17 años de todas las regiones del país.
Los establecimientos educativos de todos los municipios del país, y las organizaciones que atienden a deportistas con discapacidad podrán inscribir a sus representantes a través de la página web www.juegosintercolegiados.gov.co
Tras un ejercicio de participación ciudadana que definió los criterios de selección de los deportes y Para deportes que harán parte de esta edición, las disciplinas habilitadas son: ciclismo de ruta, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto 3×3, atletismo, ajedrez integrado, natación, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, karate Do, judo, levantamiento de pesas, Para atletismo, fútbol, fútbol de salón, bádminton, patinaje y boccia.
El Ministerio del Deporte llegará a los 32 departamentos del país con esta herramienta de transformación social. La meta para esta vigencia contempla impactar positivamente a más de 600 mil deportistas escolares y entrenadores de 9600 Instituciones Educativas en más de 1.120 municipios y áreas no municipalizadas; un espaldarazo al deporte formativo nacional que se ha venido fortaleciendo en los últimos cuatro años.
La ministra del Deporte, Patricia Duque exaltó la inversión destinada para esta vigencia: “Con un total de 64.500 millones de pesos, realizaremos todas las fases del programa y también se garantizará la participación de Colombia en los XXX Juegos Sudamericanos Escolares, organizados por el Consejo Sudamericano del Deporte CONSUDE, una muestra real con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”
Así las cosas, el Gobierno Nacional cumple desarrollando por cuarto año consecutivo, el calendario completo de las justas, logrando la participación de más de 2 millones de deportistas de todas las regiones, demostrando el poder del deporte en la construcción de tejido social.
*Con Información de Mindeporte