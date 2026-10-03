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Ruta

Timothy Dupont reina en Argelia y conquista la novel Clásica Djamaa El Kbir; Jonathan Lastra finaliza 2°

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Hace 7 horas

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El belga Timothy Dupont ganó la primera edición de la Clásica Djamaa El Kbir 2026. (Foto © Tarteletto-Isorex)
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Jessica Marcela Parra se impone en la crono y asume el liderato de la Vuelta Femenina a Costa Rica

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3 octubre, 2026

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La bogotana Jessica Parra ganó la cuarta etapa de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2025. (Foto Archivo © Federación Costarricense de Ciclismo)
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El adiós de ‘Nairoman’: gran homenaje al escarabajo boyacense en su última carrera

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3 octubre, 2026

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El boyacense Nairo Quintana se despide del ciclismo con una emotivo calle de honor. (Foto © Movistar Team)
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Jenthe Biermans gana el Cholet Agglo Tour con César Macias 9° y Eric Fagúndez 11°

Publicado

Hace 2 horas

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3 octubre, 2026

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El belga Jenthe Biermans ganó el Cholet Agglo Tour 2026. (Foto Cofidis © M.Vaning/LNC)
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