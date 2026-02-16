Ruta
¡Sobrado! Isaac del Toro gana la jornada inaugural del UAE Tour con Harold Tejada 21°
En un final extraño, Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) le ganó sobradamente la batalla sus rivales y se quedó con la victoria en la jornada inaugural del UAE Tour 2026, sobre un trazado de 118 kilómetros, en un recorrido que fue recortado debido a los fuertes vientos.
El mexicano consiguió su primera victoria de la temporada, siendo el más rápido en el embalaje por delante del neerlandés Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team) y del italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
A pocos kilómetros de a llegada, uno de los grandes favoritos del día el sprinter italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek) se vio involucrado en una caída y vio frustrada sus opciones de luchar por la victoria.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en la casilla 21° justo detrás del belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), ambos con el mismo tiempo del ganador.
El resto de los nacionales llegaron así: Nairo Quintana (Movistar Team) 26°, Sergio Higuita (XDS Astana Team) 39°, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) 64°, todos sin perder tiempo con del Toro.
La carrera de los Emiratos Árabes continuará este lunes con la disputa de la segunda etapa, una contrarreloj totalmente llana de 12,2 kilómetros en Hudayriyat Island.
UAE Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Madinat Zayed Majlis – Liwa Palace (118 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|2:30:56
|2
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|3
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|,,
|4
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|,,
|5
|Alessandro Romele
|XDS Astana Team
|,,
|6
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|,,
|7
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|,,
|8
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|,,
|9
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|,,
|10
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|,,
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|26
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|39
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
|64
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
Ruta
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026
Colombia vivirá una experiencia de talla internacional con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, evento que se disputará el 1 de marzo, y que reunirá a cientos de ciclistas aficionados con la presencia confirmada de varias de las grandes figuras del ciclismo nacional.
La organización confirmó la participación del estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 2003, tras ganar una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también suma en su palmarés un triunfo de etapa en el Giro de Italia del año 2000, igualmente en una crono individual.
A él se unirá Freddy González, de amplia trayectoria profesional y con participación en varias ediciones del Giro de Italia. El listado de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en el ciclismo colombiano como en el europeo.
Estos invitados especiales responden a la gratitud del ciclismo colombiano, un pequeño homenaje del Gran Fondo, a esas grandes figuras que hicieron historia en el Giro de Italia. Con Titulos, sub titulos en la general, camisetas de premios de montaña, múltiples etapas ganadas e inclusive la hermosa maglia verde, la «ciclamino», la clasificación por puntos, con Fernando Gaviria en 2017.
Estos referentes engalanarán la nómina de participantes que enfrentarán los recorridos del Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), compartiendo carretera, consejos y experiencia con los inscritos, en una jornada que promete exigencia deportiva y emoción.
Más que una carrera: una experiencia italiana completa
Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.
El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.
La Fiesta Rosa incluirá:
Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso. Moda y diseño “Made in Italy”. Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.
Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida. Espacios familiares y actividades recreativas. Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas. Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.
El GRAN FONDO GIRO DE ITALIA RIDE LIKE A PRO se llevará a cabo el 1 de marzo. El proceso de inscripciones está abierto en la página: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com
Ruta
Brandon Rivera tercero del podio en el Tour de la Provence 2026 con Matthew Riccitello 1° y Carlos Rodríguez 2°
El zipaquireño Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) se subió al tercer cajón del podio en el Tour de la Provence 2026, que concluyó con una extensa jornada de 205,1 kilómetros, disputada entre Rognac y Arles.
En su primera competencia en Europa en esta temporada, el ángel de la guarda de Egan Bernal en la escuadra británica, terminó tercero en esta carrera francesa de tres jornadas, acumulando para Colombia el quinto podio en esta prueba, que ganó Nairo Quintana en dos oportunidades e Iván Sosa en 2021.
Al escarabajo lo superaron en el podio de la ronda gala el estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) y su compañero de equipo el español Carlos Rodríguez, quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En la jornada final, el francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) se quedó con la victoria. El corredor galo, superó a sus compatriotas Maxime Jarnet (Van Rysel Roubaix) y Lorrenzo Manzin (TotalEnergies), que ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.
Tour de la Provence (2.1)
Resultados Etapa 3 | Rognac – Arles (205,1 km)
|1
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|4:28:21
|2
|Maxime Jarnet
|Van Rysel Roubaix
|0:04
|3
|Lorrenzo Manzin
|TotalEnergies
|0:04
|4
|Victor Loulergue
|Groupama – FDJ United
|0:04
|5
|Simon Carr
|Cofidis
|0:04
|6
|Clément Davy
|Nice Métropole Côte d’Azur
|0:04
|7
|Sam Oomen
|Lidl – Trek
|0:04
|8
|Jannis Peter
|Unibet Rose Rockets
|0:04
|9
|Daniel Årnes
|Van Rysel Roubaix
|0:14
|10
|Tobias Müller
|Unibet Rose Rockets
|0:14
|38
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:14
Clasificación General Final
|1
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|12:58:49
|2
|Carlos Rodríguez
|INEOS Grenadiers
|0:04
|3
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:20
|4
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon CMA CGM Team
|0:24
|5
|Clément Champoussin
|XDS Astana Development Team
|0:38
|6
|Rémi Daumas
|Groupama – FDJ United
|0:54
|7
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|,,
|8
|Nicolas Breuillard
|TotalEnergies
|0:57
|9
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|,,
|10
|Julien Bernard
|Lidl – Trek
|1:12
Ruta
Biniam Girmay le gana el duelo a Milan Fretin en la Clásica de Almería; Fernando Gaviria en el top 10
Una de las pocas carreras para velocistas en suelo español fue dominada por el africano Biniam Girmay (NSN Cycling Team), quien ganó la trigésimo novena edición de la Clásica de Almería. El sprinter eritreo logró estar a la altura de su condición de favorito, gracias a un impresionante trabajo de sus compañeros de equipo.
En el podio de la prueba del calendario UCI de Europa, disputada sobre un trayecto de 189,7 kilómetros entre Puebla de Vícar y Roquetas de Mar, acompañaron a Girmay el belga Milan Fretin (Cofidis) y el italiano Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano, de los dos en competencia, fue Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA), cerrando el top 10 con el mismo tiempo del ganador, mientras que Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy) sufrió una caída que lo privó de llegar con los mejores.
La fuga de la carrera española la animaron el belga Brem Deman (Team Flanders – Baloise), el húngaro Márton Dina (MBH Bank CSB Telecom Fort) y los españoles Javier Ibáñez (Caja Rural – Seguros RGA), Pablo Carrascosa (Equipo Kern Pharma), Ander Okamika (Burgos Burpellet BH), pero a menos de 25 kilómetros se acabó la escapada, dejando todo listo para la llegada masiva.
En la fase final, el trabajo le correspondió a los equipos de velocistas, quienes engranaron sus trenes de velocidad lo mejor posible para la llegada. El NSN Cycling Team se mantuvo bien agrupado al servicio del eritreo Biniam Girmay, uno de los máximos favoritos.
En la recta final, el NSN Cycling Team puso al frente a su tren de velocidad, dejando bien posicionado a Biniam Girmay, que terminó levantando los brazos para alcanzar su segundo triunfo de la temporada a sus 23 años.
Resultados Clasica de Almeria (1.Pro)
Puebla de Vicar – Roquetas de Mar (189,7 km)
|1
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|4:10:35
|2
|Milan Fretin
|Cofidis
|,,
|3
|Matteo Moschetti
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|4
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|,,
|5
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|,,
|6
|Arnaud De Lie
|Lotto Intermarché
|,,
|7
|Enrico Zanoncello
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|8
|Pascal Ackermann
|Team Jayco AlUla
|,,
|9
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|,,
|10
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|123
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team
|5:57