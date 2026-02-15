Brandon Rivera tercero del podio en el Tour de la Provence 2026 con Matthew Riccitello 1° y Carlos Rodríguez 2°

El zipaquireño Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) se subió al tercer cajón del podio en el Tour de la Provence 2026, que concluyó este domingo con una extensa jornada de 205,1 kilómetros, disputada entre Rognac y Arles.

En su primera competencia en Europa en esta temporada, el ángel de la guarda de Egan Bernal en la escuadra británica, terminó tercero en esta carrera francesa de tres jornadas, acumulando para Colombia el quinto podio en esta prueba, que ganó Nairo Quintana en dos oportunidades e Iván Sosa en 2021.

Al escarabajo lo superaron en el podio de la ronda gala el estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) y su compañero de equipo el español Carlos Rodríguez, quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

En la jornada final, el francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) se quedó con la victoria. El corredor galo, superó a sus compatriotas Maxime Jarnet (Van Rysel Roubaix) y Lorrenzo Manzin (TotalEnergies), que ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.



Axel Laurance, ganador de la última etapa del Tour de La Provence 2026. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images)

Tour de la Provence (2.1)

Resultados Etapa 3 | Rognac – Arles (205,1 km)

1 Axel Laurance INEOS Grenadiers 4:28:21 2 Maxime Jarnet Van Rysel Roubaix 0:04 3 Lorrenzo Manzin TotalEnergies 0:04 4 Victor Loulergue Groupama – FDJ United 0:04 5 Simon Carr Cofidis 0:04 6 Clément Davy Nice Métropole Côte d’Azur 0:04 7 Sam Oomen Lidl – Trek 0:04 8 Jannis Peter Unibet Rose Rockets 0:04 9 Daniel Årnes Van Rysel Roubaix 0:14 10 Tobias Müller Unibet Rose Rockets 0:14 38 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 0:14

Clasificación General Final