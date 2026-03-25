Vuelta al Valle: Rodrigo Contreras impone su condición de especialista al cronómetro y gana la contrarreloj

Respondiendo al favoritismo, Rodrigo Contreras (NU Colombia) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta al Valle 2026, una contrarreloj de 19,3 kilómetros, disputada entre el puente de Juanchito y el municipio de Candelaria.

El ganador de la CRI utilizó un tiempo de 22:24″ a una velocidad media de 51,07 km / h. El segundo escalón del podio de la jornada al cronómetro lo ocupó Brandon Vega (GW Erco Sprotfitness) a 23″ de diferencia y la tercera posición fue para su compañero de equipo Javier Jamaica (Nu Colombia) a 31 segundos.



Rodrigo Contreras, nuevo líder de la Vuelta al Valle 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En la clasificación general el Nu Colombia pasó al comando con el cundinamarqués Rodrigo Contreras, quien se apoderó de la camiseta de líder, a la segunda posición escaló el bogotano Brandon Vega y en el tercer cajón se ubica Javier Jamaica.

La ronda vallecaucana continuará este jueves con la segunda etapa, un circuito de 116,8 kilómetros que llega al corregimiento de Villamaría.

Resultados Contrarreloj Individual (19,3 km)

1 Rodrigo Contreras Nu Colombia 22:24 2 Brandon Vega GW Erco Sportfitness 0:23 3 Javier Jamaica Nu Colombia 0:31 4 Jerónimo Calderón Team Sistecrédito 0:42 5 Sebastián Castaño Team Sistecrédito 0:55 6 Camilo Ardila Nu Colombia 0:56 7 Wilson Peña Team Sistecrédito 1:01 8 Jaider Muñoz Team Sistecrédito 1:05 9 Freddy Ávila GW Erco Sportfitness 1:06 10 Mauricio Zapata Team Sistecrédito 1:09 11 Carlos Gutiérrez Nu Colombia 1:11 12 Bryan Gómez Liga del Valle-Indervalle 1:11 13 Juan Diego Alba Nu Colombia 1:13 14 Emerson Gordillo Nu Colombia 1:15 15 Sergio Henao Nu Colombia 1:18

Clasificación General Individual