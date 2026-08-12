Xabier Isasa gana la sexta etapa de Vuelta a Portugal; Jesús David Peña y Adrián Bustamante siguen en el top 15 a la espera de la alta montaña

La sexta etapa de la Vuelta a Portugal 2026 quedó en manos de Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi). El pedalista español fue el más fuerte en la definición, luego de recorrer 132,6 kilómetros entre Santa Maria da Feira y Peso da Régua.

Isasa, que alcanzó su primera victoria de la temporada, derrotó a los portugueses Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) y Francisco Campos (Team Tavira / Crédito Agrícola), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los colombianos, el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) fue el mejor de los escarabajos, reportándose en la 7° posición, luego entró el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) en la casilla 18°, mientras que el antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) se reportó en posciones intermedias.

En cuanto a la clasificación general, el francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) sigue firme en el liderato con cuatro etapas por disputar. El podio parcial lo completan el ruso Artem Nych (Anicolor / Campicarn) y el portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling).

La carrera lusa continuará este jueves con la séptima etapa, una jornada rompe-piernas de 153 kilómetros entre Vieira do Minho y Termas do Gerês, que incluye varios repechos y tres puertos montañosos categorizados.



Xabier Isasa, ganador de la sexta etapa de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Volta a Portugal)

Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)

Resultados Etapa 6 | Santa Maria da Feira – Peso da Régua (132,6 km)

1 Xabier Isasa Euskaltel-Euskadi 3:01:23 2 Rui Oliveira UAE Team Emirates-XRG m.t. 3 Francisco Campos Team Tavira / Crédito Agrícola m.t. 4 Tiago Antunes Efapel Cycling m.t. 5 Artem Nych Anicolor / Campicarn Cycling Team m.t. 6 Jesús Del Pino Aviludo – Louletano – Loulé m.t. 7 Adrián Bustamante Gi Group Holding – Simoldes – UDO m.t. 8 Adria Pericas UAE Team Emirates-XRG m.t. 9 Txomin Juaristi Euskaltel-Euskadi m.t. 10 Diogo Barbosa Team Tavira / Crédito Agrícola m.t. 12 Tomas Contte Aviludo – Louletano – Loulé 0:23 18 Jesús David Peña Efapel Cycling 0:23



Alexis Guerin, líder de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Volta a Portugal)

Clasificación General Individual