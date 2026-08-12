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Vuelta a Castilla – La Mancha: Juan Pablo Ortega se reporta tercero en la penúltima etapa y sigue en el top 10 de la general
En la cuarta y penúltima etapa de la Vuelta a Castilla-La Mancha 2026 el colombiano Juan Pablo Ortega estuvo muy cerca del triunfo. Al final, el joven escarabajo se reportó tercero en la línea de meta, en una jornada de 147 kilómetros con un perfil predominantemente llano, que se disputó entre la comarca de Calatrava y el municipio de Herencia, en la provincia de Ciudad Real.
La victoria le correspondió al español Joan Cadena, del Technosylva Rower Bembirre, quien terminó siendo el más rápido en la definición, derrotando al neerlandés Mika Vijfvinkel (Supermercados Froiz).
El líder de la carrera, el suizo Víctor Benareau (High Level Gsport) sufrió una caída en la última curva que no le impidió mantener el maillot de líder de la carrera a falta de la jornada final. El podio parcial lo completan el néerlandés Mika Vijfvinkel (Supermercados Froiz) y el español José María Pina (Equipo Cortizo).
La carrera del calendario español finalizará este jueves con un recorrido de 140 kilómetros entre Tembleque (Toledo) y Manzanares (Ciudad Real), donde conoceremos al sucesor del español Adrián Benito, campeón el año pasado.
Ruta
Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: Diego Camargo le gana el duelo a Javier Jamaica en la quinta etapa para ponerse líder
El boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) dio un auténtico recital en Alto Rafael Niño (Alto El Sifón) y conquistó la quinta etapa del Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, ganando solitario, una jornada de alta montaña de 164,7 kilómetros, luego de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, en uno de los ascensos más exigentes de la septuagésima sexta edición.
El nacido en Tuta, Boyacá hace 28 años, que supo sufrir sobre la bicicleta, le sacó 34 segundos al bogotano Javier Jamaica (NU Colombia), quien terminó segundo, mientras que Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito) se reportó tercero a 57 segundos.
Con los resultados presentados en la montañosa jornada la clasificación general individual sufrió cambios importantes en los primeros puestos con Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) perdiendo el liderato a manos de su compañero de equipo, el tutense Diego Camargo.
A falta de 25 kilómetros, el bogotano Javier Jamaica, del NU Colombia decidió irse en solitario, pero en la parte final todo cambio cuando llegó la subida al Alto del Sifón donde Diego Camargo cambió de ritmo coronando primero la cima del coloso.
La ronda colombiana continuará este jueves con la sexta etapa, de las nueve pactadas, otra jornada ondulada de 161,1 kilómetros entre la ciudad de Manizales y el municipio de Jericó. El sucesor del cundinamarqués Rodrigo Contreras, campeón de las últimas ediciones, lo conoceremos el próximo domingo en Medellín.
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Xabier Isasa gana la sexta etapa de Vuelta a Portugal; Jesús David Peña y Adrián Bustamante siguen en el top 15 a la espera de la alta montaña
La sexta etapa de la Vuelta a Portugal 2026 quedó en manos de Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi). El pedalista español fue el más fuerte en la definición, luego de recorrer 132,6 kilómetros entre Santa Maria da Feira y Peso da Régua.
Isasa, que alcanzó su primera victoria de la temporada, derrotó a los portugueses Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) y Francisco Campos (Team Tavira / Crédito Agrícola), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los colombianos, el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) fue el mejor de los escarabajos, reportándose en la 7° posición, luego entró el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) en la casilla 18°, mientras que el antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) se reportó en posciones intermedias.
En cuanto a la clasificación general, el francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) sigue firme en el liderato con cuatro etapas por disputar. El podio parcial lo completan el ruso Artem Nych (Anicolor / Campicarn) y el portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling).
La carrera lusa continuará este jueves con la séptima etapa, una jornada rompe-piernas de 153 kilómetros entre Vieira do Minho y Termas do Gerês, que incluye varios repechos y tres puertos montañosos categorizados.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 6 | Santa Maria da Feira – Peso da Régua (132,6 km)
|1
|Xabier Isasa
|Euskaltel-Euskadi
|3:01:23
|2
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|3
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|4
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|m.t.
|5
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|m.t.
|6
|Jesús Del Pino
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|7
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|8
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|9
|Txomin Juaristi
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|10
|Diogo Barbosa
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|12
|Tomas Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:23
|18
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:23
Clasificación General Individual
|1
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|19:41:17
|2
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn
|0:49
|3
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|1:28
|4
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|2:03
|5
|José Neves
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:04
|6
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|2:28
|7
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|2:40
|8
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|2:49
|9
|Jokin Murguialday
|Euskaltel – Euskadi
|2:53
|10
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|3:00
|11
|Abner González
|Feirense – Beeceler
|3:53
|12
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|4:10
|13
|Rui Carvalho
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|4:24
|14
|Louis Ferreira
|Anicolor / Campicarn
|4:33
|15
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|4:34
Ruta
Ciclo-Retro: los ciclistas con más victorias de etapa en la historia de la Vuelta a Colombia
Las setenta y seis ediciones de la Vuelta a Colombia han sido suficientes para ver a las mejores generaciones de escarabajos y velocistas colombianos. El 5 de enero de 1951 se dio el primer pedalazo de la carrera más importante del calendario nacional y de Suramérica.
Años más tarde, el antioqueño Martín Emilio «Cochise» Rodríguez, una de las leyendas vivas del ciclismo colombiano, se convertiriá en el ciclista con más victorias de etapa en la historia de la ronda colombiana, con un total de 39 triunfos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recorrido por la historia de la carrera más emblemática del ciclismo colombiano, recordando a los legendarios pedalistas que cuentan con más triunfos de etapa en 7 décadas de competencia.
*39 victorias – Martín «Cochise» Rodríguez
*38 victorias – Ramón Hoyos Vallejo
*16 victorias – Rubén Darío Gómez
*14 victorias – José Jaime Galeano Rúa
*13 victorias – Rafael Antonio Niño
*13 victorias – Hernán Buenahora
*12 victorias – Carlos Montoya Arias
*12 victorias – Luis Alberto Herrera
*11 victorias – Libardo Niño
*11 victorias – Félix Cárdenas