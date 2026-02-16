Red Bull Cerro Abajo 2026: Sebastián Holguín conquista Valparaíso y se corona ‘Rey del Puerto’

Con una bajada impecable de 2:15.43, el colombiano Sebastián Holguín ganó la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 y devolvió el título a Colombia tras 13 años.

Valparaíso volvió a rugir. Entre cerros y gritos que se escuchaban desde el plan y una línea de carrera sin margen de error, Sebastián Holguín firmó la bajada de su vida para quedarse con la victoria, la competencia de downhill urbano más extrema del mundo.



Sebastián Holguín en acción, en la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 (Foto © Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool)

Con un tiempo de 2:15.43, el rider colombiano, con apenas 21 años, se consagró como el nuevo “Rey del Puerto” en la 22ª edición del evento, devolviendo el título a Colombia, desde la histórica victoria de Marcelo Gutiérrez en 2013.

La definición fue de infarto: cada centésima pesó, cada apoyo contó y cada salto fue altísimo. En segundo lugar quedó el francés Adrien Loron (2:16:22) y en tercero el chileno Felipe Agurto (2:17:72), separados por apenas uno y dos segundos del campeón.

Ganadores de las últimas versiones de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

2026: Sebastián Holguín (Colombia)

2025: Tomáš Slavík (República Checa)

2024: Lucas Borba (Brasil)

2023: Tomáš Slavík (República Checa)

2022: Pedro Ferreira (Chile)

*Con Información Prensa Red Bull MTB