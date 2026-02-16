Connect with us

Red Bull Cerro Abajo 2026: Sebastián Holguín conquista Valparaíso y se corona ‘Rey del Puerto’

Publicado

Hace 18 mins

el

Adrien Loron, Sebastián Holguín y Felipe Agurto, el Top 3 de la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026. (Foto © Luis Barra / Red Bull Content Pool)
MountainBike

“Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica”: Sebastián Holguín tras ganar en Valparaíso

Publicado

Hace 1 hora

el

15 febrero, 2026

Por

Sebastián Holguín, gran campeón del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026. (Foto © Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool)
MountainBike

Mads Würtz Schmidt conquista la Santa Vall de Gravel con Romain Bardet 2°; Leonardo Páez en posiciones intermedias

Publicado

Hace 3 horas

el

15 febrero, 2026

Por

El podio con los mejores de la Santa Vall by The Traka 2026. Foto © Santa Vall by The Traka)
MountainBike

Copa Nacional de MTB: Calarcá vivió la primera válida con las pruebas del Short Track

Publicado

Hace 11 horas

el

15 febrero, 2026

Por

Acciones de la primera válida nacional de ciclomontañismo en Calarcá, Quindío. (Foto © Eje Pedal)
