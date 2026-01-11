Feria de Manizales: Camilo Sánchez se consagra campeón en el Downhill Urbano

Como ya es tradición, la capital del departamento de Caldas acogió la edición 17 del Downhill Urbano en el marco de la Feria de Manizales, un evento que contó la participación de deportistas nacionales e internacionales.

De nuevo Colombia se subió a lo más alto del podio esta vez con Camilo Sánchez que se desquitó de lo acontecido el año pasado y se coronó como campeón, de uno de los eventos más tradicionales del ciclismo urbano a nivel nacional, en el que los escoltaron dos riders chilenos.

“La verdad emocionado de llevarnos el triunfo para la casa, de respetar la casa como se debe. Feliz de quedarme con el triunfo, esta carrera es muy icónica y cierra la Feria de Manizales de la mejor manera posible”, dijo Sánchez al finalizar la prueba.

Los puestos de honor de la competencia realizada en Manizales lo completaron dos chilenos: Felipe Agurto y Bruno Lavagnino, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la categoría juvenil, Christopher Andrés Silva, ganador del año pasado revalidó su título y alcanzó su tercera victoria consecutiva y en las damas Valentina Roa volvió a demostrar porque es la mejor del país del downhill en la rama femenina.