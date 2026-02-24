El equipo Nu Colombia buscará su tercer título consecutivo en la Vuelta al Tolima 2026

El equipo de ciclismo Nu Colombia abrirá este este miércoles 25 de febrero su temporada regular de ruta con la disputa de la 24ª edición de la Vuelta al Tolima, los dirigidos por Raúl y Gabriel Mesa salen con el objetivo de defender la hegemonía construida en las dos últimas temporadas, tras los títulos alcanzados por Rodrigo Contreras en 2024 y Javier Jamaica en 2025.

La ronda tolimense abrirá nuevamente el calendario de grandes vueltas departamentales del país con cinco jornadas: un prólogo en Venadillo, la rápida fracción entre Ibagué y Guamo, un recorrido exigente entre Guamo y San Luis, la llegada en alto en Murillo como etapa reina y el tradicional circuito de cierre en Ibagué el 1 de marzo, que investirá al nuevo campeón.

El escuadrón morado tomará la partida con dos formaciones competitivas que combinan experiencia y proyección. El equipo A estará encabezado por Javier Jamaica y Rodrigo Contreras, campeones de las dos últimas ediciones, acompañados por Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Cristian Muñoz, Óscar Fernández, Carlos Gutiérrez, Óscar Quiroz, Juan Diego Alba y Jonathan Chaves.



William Colorado, uno de los grandes refuerzos del NU Colombia para este año. (Foto Andrés Fonseca © RMC)

El equipo B estará conformado por William Colorado, Juan Pablo Ortega, Emerson Gordillo, John Alexander Agudelo y Alejandro Peña en la categoría Sub23, junto a Cristian David Rico y Víctor Manuel Contreras. Esta segunda estructura permitirá al Nu Colombia proyectar su proceso formativo y disputar la clasificación de los jóvenes sin renunciar al protagonismo en etapas intermedias.

El prólogo marcará las primeras diferencias, pero será la cuarta etapa con llegada en Murillo la que probablemente defina la clasificación general. En las ediciones 2024 y 2025, las victorias de Rodrigo Contreras en el Alto de Letras y la de Javier Jamaica en Cajamarca significaron la base para el título en la ronda musical y una temporada pletórica de triunfos.

“La Vuelta al Tolima es una carrera que exige experiencia y serenidad. Venimos de dos títulos consecutivos y sabemos que sostener ese nivel implica correr con inteligencia desde el primer día. Tenemos un equipo sólido y varias cartas para disputar la general. El objetivo es claro: ser protagonistas y luchar por mantener el título”, apunto Raúl Mesa, DT del equipo de ciclismo Nu Colombia.